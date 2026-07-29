EVA CALLEJA

La película EL GIGANTE MUDO, escrita, dirigida y producida por Francisco

Campos Barba, es un viaje por el México contemporáneo para reflexionar sobre

el legado histórico, cultural y espiritual de la evangelización,

coincidiendo con la conmemoración del 500.º aniversario de la llegada de los

doce franciscanos a México.

Ya están disponibles el tráiler y el cartel oficial de EL GIGANTE MUDO, el

nuevo documental de Francisco Campos Barba. Ambos materiales fueron

presentados la semana pasada durante una rueda de prensa celebrada en la

Academia de Cine, en un acto que contó con la participación del director y

del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Teodoro López Calderón, una

de las personalidades que intervienen en la película.

Tráiler:

<https://youtu.be/wORR2SDhBAk> https://youtu.be/wORR2SDhBAk

Imágenes:

<https://www.dropbox.com/scl/fo/t6fg8n50q2ic3wnzlkojk/ACNCd3EhHqRMS1stXqzZXR

w?rlkey=x939c06avz9ub3ovwdwsio8d2&st=twl2nfaq&dl=0>

https://www.dropbox.com/scl/fo/t6fg8n50q2ic3wnzlkojk/ACNCd3EhHqRMS1stXqzZXRw

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El documental reúne los testimonios de diversas personalidades, entre ellas

Teodoro López Calderón (JEMAD), el empresario Patricio Slim y el cantante

Emmanuel, cuyas intervenciones enriquecen una reflexión sobre la historia

compartida entre España y México y su debate en la actualidad.

Rodada entre México, Reino Unido y España, la película recorre algunos de

los escenarios más representativos de estos países, como el Santuario del

Cerro de los Ángeles (Getafe), el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial

(Madrid), la Basílica de Santa María de Guadalupe (Ciudad de México) o la

Catedral de Veracruz, entre otros enclaves de gran valor histórico y

espiritual.

Notas del director

«El cartel oficial, diseñado por el estudio gráfico Bar Futura, (estudio

gráfico referente en la industria audiovisual), plantea una metáfora visual

concebida para despertar la curiosidad del espectador y cuestionar las

primeras impresiones. No todo es lo que parece a primera vista, bajo esta

premisa, la imagen invita a mirar más allá de los símbolos y a reflexionar

sobre la complejidad histórica y cultural de México, un país de

extraordinaria riqueza artística, espiritual y humana, construido a partir

del encuentro de múltiples tradiciones. La presencia de la bandera como

elemento protagonista busca generar una reflexión sobre los símbolos y su

significado. Más allá de las controversias que puedan suscitar, el cartel

propone centrar la mirada en aquello que une a las personas por encima de

las diferencias y de los conflictos creados por el ser humano».

Sinopsis

Un misionero católico recorre el México de 2024 portando una bandera de

España y el Sagrado Corazón de Jesús con la misión de evangelizar. En su

camino se enfrenta a distintas expresiones religiosas y culturales, como la

brujería, la santería, la hechicería, la masonería y el politeísmo. En este

recorrido contó con la ayuda de Teodoro López Calderón (JEMAD), del

empresario Patricio Slim, del cantante Emmanuel y de los doce frailes

franciscanos que llegaron desde España para evangelizar México en 1524. A

través de este viaje, EL GIGANTE MUDO conmemora el 500.º aniversario de la

evangelización de México, proponiendo una reflexión sobre su legado

histórico, espiritual y cultural cinco siglos después.

Sobre Francisco Campos Barba

Actor, productor y director de cine, Francisco Campos Barba ha desarrollado

una trayectoria internacional con películas seleccionadas y premiadas en

festivales de los cinco continentes. Premiado y reconocido en festivales de

cine de todo el mundo (Nueva York, Italia, España, África…).

Entre sus trabajos más destacados figuran El Rocío es compartir (2011), obra

que representó a España durante la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil;

El colibrí (2016); y Jesucristo vive (2019), galardonada con el Pez de Plata

en el Festival Internacional de Cine Católico Mirabile Dictu.

Su filmografía aborda la historia, la identidad cultural y la fe desde una

mirada documental, caracterizada por un marcado compromiso social y una

vocación de diálogo. Con EL GIGANTE MUDO, Campos Barba vuelve a situar estos

temas en el centro del debate, invitando al espectador a reflexionar sobre

la herencia compartida entre España y México y su vigencia en el mundo

contemporáneo.

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