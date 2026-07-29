La película EL GIGANTE MUDO, escrita, dirigida y producida por Francisco Campos Barba, es un viaje por el México contemporáneo
EVA CALLEJA
La película EL GIGANTE MUDO, escrita, dirigida y producida por Francisco
Campos Barba, es un viaje por el México contemporáneo para reflexionar sobre
el legado histórico, cultural y espiritual de la evangelización,
coincidiendo con la conmemoración del 500.º aniversario de la llegada de los
doce franciscanos a México.
Ya están disponibles el tráiler y el cartel oficial de EL GIGANTE MUDO, el
nuevo documental de Francisco Campos Barba. Ambos materiales fueron
presentados la semana pasada durante una rueda de prensa celebrada en la
Academia de Cine, en un acto que contó con la participación del director y
del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Teodoro López Calderón, una
de las personalidades que intervienen en la película.
Tráiler:
<https://youtu.be/wORR2SDhBAk> https://youtu.be/wORR2SDhBAk
Imágenes:
<https://www.dropbox.com/scl/fo/t6fg8n50q2ic3wnzlkojk/ACNCd3EhHqRMS1stXqzZXR
w?rlkey=x939c06avz9ub3ovwdwsio8d2&st=twl2nfaq&dl=0>
https://www.dropbox.com/scl/fo/t6fg8n50q2ic3wnzlkojk/ACNCd3EhHqRMS1stXqzZXRw
?rlkey=x939c06avz9ub3ovwdwsio8d2&st=twl2nfaq&dl=0
El documental reúne los testimonios de diversas personalidades, entre ellas
Teodoro López Calderón (JEMAD), el empresario Patricio Slim y el cantante
Emmanuel, cuyas intervenciones enriquecen una reflexión sobre la historia
compartida entre España y México y su debate en la actualidad.
Rodada entre México, Reino Unido y España, la película recorre algunos de
los escenarios más representativos de estos países, como el Santuario del
Cerro de los Ángeles (Getafe), el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
(Madrid), la Basílica de Santa María de Guadalupe (Ciudad de México) o la
Catedral de Veracruz, entre otros enclaves de gran valor histórico y
espiritual.
Notas del director
«El cartel oficial, diseñado por el estudio gráfico Bar Futura, (estudio
gráfico referente en la industria audiovisual), plantea una metáfora visual
concebida para despertar la curiosidad del espectador y cuestionar las
primeras impresiones. No todo es lo que parece a primera vista, bajo esta
premisa, la imagen invita a mirar más allá de los símbolos y a reflexionar
sobre la complejidad histórica y cultural de México, un país de
extraordinaria riqueza artística, espiritual y humana, construido a partir
del encuentro de múltiples tradiciones. La presencia de la bandera como
elemento protagonista busca generar una reflexión sobre los símbolos y su
significado. Más allá de las controversias que puedan suscitar, el cartel
propone centrar la mirada en aquello que une a las personas por encima de
las diferencias y de los conflictos creados por el ser humano».
Sinopsis
Un misionero católico recorre el México de 2024 portando una bandera de
España y el Sagrado Corazón de Jesús con la misión de evangelizar. En su
camino se enfrenta a distintas expresiones religiosas y culturales, como la
brujería, la santería, la hechicería, la masonería y el politeísmo. En este
recorrido contó con la ayuda de Teodoro López Calderón (JEMAD), del
empresario Patricio Slim, del cantante Emmanuel y de los doce frailes
franciscanos que llegaron desde España para evangelizar México en 1524. A
través de este viaje, EL GIGANTE MUDO conmemora el 500.º aniversario de la
evangelización de México, proponiendo una reflexión sobre su legado
histórico, espiritual y cultural cinco siglos después.
Sobre Francisco Campos Barba
Actor, productor y director de cine, Francisco Campos Barba ha desarrollado
una trayectoria internacional con películas seleccionadas y premiadas en
festivales de los cinco continentes. Premiado y reconocido en festivales de
cine de todo el mundo (Nueva York, Italia, España, África…).
Entre sus trabajos más destacados figuran El Rocío es compartir (2011), obra
que representó a España durante la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil;
El colibrí (2016); y Jesucristo vive (2019), galardonada con el Pez de Plata
en el Festival Internacional de Cine Católico Mirabile Dictu.
Su filmografía aborda la historia, la identidad cultural y la fe desde una
mirada documental, caracterizada por un marcado compromiso social y una
vocación de diálogo. Con EL GIGANTE MUDO, Campos Barba vuelve a situar estos
temas en el centro del debate, invitando al espectador a reflexionar sobre
la herencia compartida entre España y México y su vigencia en el mundo
contemporáneo.