Tráfico recomienda la utilización de la Autovía A 7 (contra entrada y salida por Carretera de Ronda, Avenida Federico García Lorca y Vía Parque) o a través de la AL-3113

Las obras que afectan a la Carretera de Níjar, a su paso por Los Molinos, Carretera de Sierra Alhamilla y Avenida del Mediterráneo están provocando retenciones a la entrada y salida de la ciudad por levante -AL 12 (Autovía del Aeropuerto)- en horas punta, especialmente a primera hora de la mañana, por lo que se recomienda la utilización de vías alternativas, como la Autovía A 7 (contra entrada y salida por Carretera de Ronda, Avenida Federico García Lorca y Vía Parque) o a través de la AL-3113 (Carretera de la costa, Universidad, Avenida Cabo de Gata).

De igual forma, se ha establecido un dispositivo especial de la Policía Local en la vías más afectadas para procurar una mayor fluidez en la circulación en los momentos en los que se prevé una mayor densidad del tráfico.

Desde el Ayuntamiento de rlmería se pide compresión y disculpas por las molestias que las obras puedan ocasionar durante su ejecución, pero que, sin duda, una vez concluidas, supondrán un beneficio para la ciudad y sus vecinos.