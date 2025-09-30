UNICEF España y Grupo Caparrós firman un acuerdo pionero en el sector hortofrutícola para impulsar el derecho a la nutrición infantil

Anunciado en Fruit Attraction, se trata de la primera colaboración de UNICEF España con esta industria y abre una nueva etapa de cooperación para reforzar la alimentación de la infancia en todo el mundo

UNICEF España y la empresa almeriense Grupo Caparrós han firmado hoy una alianza para garantizar el derecho de la infancia a una alimentación adecuada y nutritiva, con especial atención a los niños y niñas más vulnerables. El acuerdo, canalizado a través del apoyo al Fondo Global de Nutrición de UNICEF, se ha anunciado en el marco de la feria Fruit Attraction, que se celebra esta semana en Madrid. Se trata de la primera colaboración de UNICEF España con una empresa hortofrutícola en el país, siendo un paso estratégico para movilizar a un tejido empresarial clave en la defensa de los derechos de la infancia.

Mediante esta alianza, vigente hasta 2028, Grupo Caparrós apoyará, a través de la Fundación Pedro Caparrós, los programas globales de nutrición de UNICEF, presentes en 130 países y dirigidos a niños, niñas, adolescentes y mujeres. La compañía almeriense refuerza así su compromiso con la infancia, tras más de quince años de colaboración con el programa Pymes Amigas de UNICEF España, en el que participan más de un centenar de empresas de todo el país. Los programas de nutrición de UNICEF abarcan tanto la prevención como el tratamiento de todas las formas de malnutrición y el fortalecimiento de los sistemas de salud, llegando cada año a millones de niños, adolescentes y mujeres en todo el mundo.

Ambas organizaciones unen fuerzas con la convicción de que una buena nutrición es fundamental para la supervivencia y el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. La colaboración se inicia en un momento clave: la obesidad se ha convertido en la forma más frecuente de malnutrición a nivel global entre niños en edad escolar y adolescentes, superando a los que sufren bajo peso. Según el reciente informe global de UNICEF sobre nutrición infantil, cerca de 188 millones de menores —uno de cada diez— padecen obesidad, un aumento del 3 % al 9,4 % desde el año 2000. El estudio alerta, además, de que el consumo creciente de alimentos ultraprocesados está desplazando frutas, verduras y proteínas en edades formativas.

En este contexto, la apertura de UNICEF España al sector hortofrutícola representa una oportunidad estratégica para movilizar a la industria, vinculada directamente con su capacidad de influir en la alimentación y la salud.

Para José María Vera, director ejecutivo de UNICEF España, “esta alianza con Grupo Caparrós celebra cómo un compromiso constante de más de quince años es capaz de evolucionar hacia una alianza estratégica que trasciende la filantropía empresarial. Mucho más allá, también aspira a ser vehículo de un importante mensaje al conjunto de la industria alimentaria: lo que se produce y cómo se anuncia tiene un impacto directo en la nutrición de los niños y niñas, en nuestro país y a nivel global. Cada uno de los grupos de interés tenemos un rol que jugar en este desafío, las empresas desde sus modelos de negocio y principios empresariales”.

Por su parte, Pedro Caparrós, director general del Grupo Caparrós, ha subrayado que “para nosotros, esta alianza con UNICEF España va mucho más allá de un acuerdo institucional: es una oportunidad para contribuir de manera tangible a la nutrición de la infancia, especialmente de los niños y niñas más vulnerables. Durante más de quince años hemos colaborado con el programa Pymes Amigas, y ahora damos un paso más uniendo experiencia, conocimiento y recursos en torno a un objetivo común. Estamos convencidos de que las empresas pueden desempeñar un papel activo en la sociedad y, a través de iniciativas como esta, generar un impacto real en la alimentación, la salud y el bienestar de la infancia, tanto en nuestro país como a nivel global. Esta colaboración pionera refuerza nuestro compromiso de que cada acción que emprendamos tenga un efecto real y positivo en la vida de los niños y niñas”.

Acerca de UNICEF

UNICEF trabaja en algunos de los lugares más difíciles para llegar a los niños y niñas más desfavorecidos del mundo. En 190 países y territorios, trabajamos para cada niño, en todas partes, cada día, para construir un mundo mejor para todos.

Acerca de Caparrós

Grupo Caparrós es una empresa familiar almeriense líder en la producción y distribución de frutas y verduras, reconocida por su compromiso con la calidad, la innovación y la sostenibilidad. Con más de cuarenta años de trayectoria, combina tradición y tecnología para llevar sus productos a mercados nacionales e internacionales. La compañía apuesta por un modelo empresarial que integra excelencia productiva con impacto social positivo, contribuyendo a mejorar la alimentación y el bienestar de la sociedad, y reforzando su liderazgo en el sector hortofrutícola.