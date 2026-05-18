Crecen las almazaras andaluzas que apuestan por la Producción Ecológica para mejorar su rentabilidad

La superficie ecológica de subtropicales también aumenta en 2025 en Andalucía y se superan las 6.480 hectáreas

En ganadería, destaca el crecimiento del 23,6% en las aves dedicadas a producción de huevos hasta los 81.670 ejemplares

Andalucía es un referente en Producción Ecológica con más de 1,4 millones de hectáreas dedicadas a este tipo de sistemas agrarios y forestales que muestran una mayor concienciación con la necesidad de compaginar la actividad económica con la conservación del entorno. Además de implicar una mayor sostenibilidad ambiental, los métodos ecológicos sirven también de reclamo en los mercados, por lo que incide en la competitividad y rentabilidad de las empresas productoras.

Los últimos datos oficiales de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural apuntan a que en 2025 se incorporaron más de 120 actividades industriales ecológicas (+3,8%) hasta alcanzar las 3.462 en toda Andalucía. Por provincias, las actividades agroindustriales ecológicas de Almería ascendían el año pasado a 373; mientras que en Cádiz eran 254 y en Córdoba 416. Granada, por su parte, contaba con 531 de estas actividades, Huelva con 198, Jaén con 208, Málaga con 712 y Sevilla con 763.

Atendiendo a los distintos sectores agroindustriales ecológicos, destaca especialmente el crecimiento en el ámbito oleícola. En concreto, en el pasado año se han incorporaron a este censo 68 almazaras y/o envasadoras de aceite que suponen un incremento del 12,5% respecto a 2024 y han elevado el total a 613 de estas agroindustrias ecológicas en Andalucía. Por otro lado, los centros de manipulación y envasado de productos hortofrutícolas frescos han crecido un 2,6% en comparación con el año anterior al incorporarse 17 empresas en 2025 y alcanzar las 659 entidades ecológicas en la región.

Extensión

Excluyendo las zonas forestales ecológicas, en 2025 se ha destinado a cultivos bajo este tipo de producción el 29% de la Superficie Agrícola Útil (SAU) de Andalucía, que roza los 4,8 millones de hectáreas. Por tanto, la apuesta por la sostenibilidad del sector agrario andaluz sigue superando el objetivo del 25% marcado por Bruselas para 2030 en la Estrategia de la Granja a la Mesa. La comunidad autónoma andaluza ya alcanzó este porcentaje fijado por la Unión Europea en 2021 y se mantiene varios puntos por encima a pesar de la complicada situación que está enfrentando el campo en los últimos años a causa de la sequía, las lluvias torrenciales y otras circunstancias ajenas a los productores como guerras o aranceles.

Por provincias, Huelva es el territorio con mayor porcentaje de tierras en ecológico al superar el 57% de la superficie agrícola provincial bajo este método sostenible de producción (casi 220.000 hectáreas). Sin embargo, Córdoba es la zona andaluza con mayor extensión ecológica en términos absolutos al acercarse a las 258.000 hectáreas. Almería, por su parte, supera las 76.000 hectáreas; Cádiz ronda las 211.400 hectáreas; Granada cuenta con más de 196.000 hectáreas; Jaén se acerca a 146.400 hectáreas. En el caso de Málaga, la superficie en ecológico ronda las 58.200 hectáreas; y en Sevilla se encuentran bajo este sistema productivo alrededor de 206.500 hectáreas.

Operadores

En lo que a profesionales del sector ecológico se refiere, el registro apunta a que casi 22.000 personas se dedicaban el año pasado a esta actividad. De ellas, el 46,5% eran hombres (10.200 operadores), el 20,5% eran mujeres (casi 4.500 profesionales) y el resto personas jurídicas (7.240).

Por provincias, Almería reunía en 2025 a más de 4.820 operadores ecológicos; Cádiz, a unos 1.430; Córdoba, a cerca de 3.200; y Granada, a más de 4.740. En el caso de Huelva, el total de operadores de Producción Ecológica alcanzó los 1.550 el año pasado; en Jaén se superaron los 1.320; en Málaga ejercieron esta actividad más de 2.680 personas; y en Sevilla se rozaron las 2.200.

Agricultura

En el caso de la agricultura, destacan especialmente en el último año la incorporación de nuevas hectáreas dedicadas al cultivo de subtropicales. En concreto, esta superficie ha crecido un 6,1% (370 hectáreas) en comparación con 2024 hasta superar las 6.480 hectáreas.

El principal cultivo ecológico andaluz en 2025 era el olivar, con más de 133.000 hectáreas. A estas plantaciones le siguen las de frutos secos, con casi 113.300 hectáreas; y las de cereales, cuya superficie rozaba las 81.400 hectáreas.

En cuanto a invernaderos, la extensión de ecológico alcanzó en 2025 prácticamente las 5.500 hectáreas. Por provincias, el territorio con mayor superficie invernada de Producción Ecológica es Almería con más del 80% del total regional (4.434 hectáreas). En segunda posición se encuentra Huelva con 702 hectáreas (casi 13%); y a esta provincia le sigue Granada, donde se encuentran 303 hectáreas de invernaderos ecológicos (5,5%). Los demás territorios tiene una superficie mucho menor, ya que estas tres provincias concentran el 99% del total andaluz. En Málaga estaban registradas 41 hectáreas invernadas ecológicas en 2025; en Sevilla, 13 hectáreas; en Cádiz y Jaén, tres hectáreas en cada provincia; y en Córdoba, una sola hectárea.

Ganadería

Por su parte, en el ámbito ganadero han experimentado un mayor auge en 2025 la avicultura dedicada a la producción de huevos, cuyos animales han crecido un 23,6% hasta los 81.670 ejemplares. En el caso de las explotaciones, el crecimiento ha sido del 5,6% y se han alcanzado las 19 fincas.

En total, el año pasado estaban certificadas como ecológicas algo más de 6.000 explotaciones ganaderas que, en total, superaban las 923.800 hectáreas y los 720.250 animales. De estas cabezas de ganado, 32.482 se encontraban en Almería; 58.229 en Cádiz; 157.459 en Córdoba; 94.610 en Granada; 109.684 en Huelva; 103.861 en Jaén; 34.506 en Málaga; y 129.425 en Sevilla.

Atendiendo a los diferentes tipos de ganado, el vacuno concentraba la mayor cantidad con 3.045 fincas dedicadas a la producción de carne con 138.249 animales. Las explotaciones de ovino ascendían a 2.120 de carne (2.080 fincas y 419.023 cabezas) y leche (40 explotaciones y 7.342 animales); las de caprino, a 546 dedicadas a producir carne (433 fincas y 14.805 cabezas) y leche (113 explotaciones y 18.701 animales). Las de porcino, por su parte, ascendían a 71 fincas con 8.577 cerdos; y las apícolas a 87 con 30.760 abejas. A estas explotaciones se sumaban otras 184 fincas con 1.129 caballos, conejos, mulos, asnos, caracoles y acuícolas; y en el caso de los animales, alrededor de 450.000 caracoles.