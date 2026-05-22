‘Misión Agrotalks’ nace como un espacio para conectar campo e innovación agrotecnológica

Más de 250 profesionales del sector agroalimentario, startups, empresas e instituciones asisten en El Ejido a la primera edición de Agrotalks para fomentar la competitividad a través de la digitalización

El Centro Misión Agrotech de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) ha reunido a más de 250 profesionales del sector agroalimentario y del ecosistema innovador en El Ejido en la primera edición de ‘Misión Agrotalks’. La iniciativa, enmarcada en el proyecto de emprendimiento digital Misión Andalucía, liderado por la Agencia Digital de Andalucía, nace con el objetivo de fortalecer la conexión entre el sector agrícola y el ecosistema de innovación, situando las necesidades reales del campo en el centro del debate y la búsqueda de soluciones.

Misión Agrotech de El Ejido es uno de los cuatro centros que la ADA, entidad adscrita a la Consejería de Industria, Energía y Minas, ha puesto en marcha para apoyar el crecimiento y escalado de startups en la comunidad. Durante 2025, en colaboración del Ayuntamiento de El Ejido, 29 startups han participado en sus programas de aceleración y alto rendimiento con propuestas de Inteligencia Artificial, sensorización, drones o robótica que apuestan por una agricultura más sostenible y eficiente.

La jornada ha permitido el acercamiento de experiencias entre agricultores y startups, facilitando el intercambio directo de conocimiento y poniendo el foco en cuestiones estratégicas como la adopción tecnológica en el campo, el relevo generacional, o la rentabilidad agraria. Además, se ha visibilizado la necesidad de acercar y dar respuesta desde la innovación a los desafíos reales del territorio.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto a Fidel Serradilla, coordinador provincial de la ADA en Almería, ha sido el encargado de abrir la jornada, destacando que “El Ejido vuelve a posicionarse como punta de lanza y referente de innovación agrícola acogiendo un encuentro que permite aportar herramientas para el presente y el futuro y conectar el conocimiento, la tecnología, la robotización, la digitalización y el emprendimiento con las necesidades reales de nuestros agricultores”. Además, “eventos como ‘Misión Agrotalks’ contribuyen a seguir proyectando la capacidad innovadora de la agricultura ejidense y el talento emprendedor vinculado al sector agroalimentario”.

Desde la ADA se ha subrayado en este encuentro la apuesta de Misión “por una política de emprendimiento digital enfocada a que los proyectos no sólo nazcan y sean acompañados, sino que crezcan y consigan llegar al mercado, accediendo a clientes e inversión, generando valor económico y social en Andalucía”. Además, se ha remarcado la posición referente del Centro Agrotech dentro del ecosistema local liderando iniciativas como Agrotalks, fruto del trabajo de innovación abierta que impulsa Misión para resolver problemas complejos de forma colaborativa.

Retos y soluciones a debate desde la voz de los expertos

El evento contó también con la participación de voces influyentes del sector agroalimentario local como Germán Fernández (@germanagrolife) y Lucía Morales (@agrofamily_moralesperez), que han reseñado la importancia de reducir la brecha entre el campo y la tecnología, destacando el papel del Centro Misión Agrotech en la creación de una red de apoyo continuado a los agricultores.

Entre los participantes figuran representantes de empresas y entidades como Treze, Solplast, Grodi, Berdea, Revalora Biotech, Escuela Agraria o EAV, además de startups vinculadas al ecosistema Misión, que presentaron sus proyectos en formato “Speed Pitch”.

Cuestiones clave como la rentabilidad de las explotaciones, el aumento de la complejidad operativa o soluciones tecnológicas que no siempre responden a las necesidades reales del sector han sido algunos de los asuntos abordados por empresas y startups vinculadas a Agrotech. Así, Natalia Gálvez (Grodi) ha señalado que “la adopción tecnológica es un trabajo de acompañamiento continuo con el usuario para mejorar tu producto porque el objetivo es hacer que su trabajo sea más llevadero y eficiente”. Por su parte, Lidia Silvero (Soplast), ha incidido en que, aunque “en Almería la empresa agrícola ha confiado en la tecnología de forma pionera, hay que seguir trabajando para que sea más asequible para todos, reduzca los problemas del campo y mejore la estabilidad del trabajo y calidad de vida del agricultor”.

El espacio dedicado al relevo generacional en el campo abrió un espacio de reflexión sobre cómo hacer del agro un proyecto de vida más atractivo para las nuevas generaciones, poniendo en valor el papel de la tecnología, la sostenibilidad y la innovación como herramientas clave para el futuro del sector. A este respecto, José Luis Escobar (Berdea), ha precisado que, aunque “cada año es más exigente para el agricultor, la tecnología nos aporta mayor control de cultivo y capacidad de conciliación, y tenemos que aprovecharlo”. Por su parte, Andrea López (EAV) ha reivindicado la figura y el trabajo del profesional del campo apostando por una mayor proyección en las redes sociales “desde donde podemos visibilizar todo nuestro conocimiento y compartirlo”.

El encuentro concluyó con un espacio de networking entre agricultores, startups y profesionales del sector diseñado para favorecer nuevas conexiones, colaboraciones y oportunidades de innovación compartida.

Misión Agrotech

La jornada también sirvió para dar visibilidad a startups participantes en el ecosistema Misión. Hasta once empresas presentaron soluciones centradas en eficiencia, sostenibilidad, digitalización y mejora de procesos agrícolas mediante un formato de speed pitch.

Entre las propuestas han destacado las tecnologías de monitorización en tiempo real para cultivos e invernaderos, sistemas inteligentes de riego basados en inteligencia artificial e IoT, plataformas de gestión y trazabilidad agroalimentaria, robots autónomos para la supervisión de cultivos, herramientas avanzadas de fertirriego y soluciones de bioinsumos sostenibles para la regeneración de suelos agrícolas.

Asimismo, se han dado a conocer proyectos centrados en la optimización del uso del agua, la prevención de plagas y enfermedades, la automatización de procesos industriales agroalimentarios y el desarrollo de energías renovables aplicadas a la agricultura intensiva, como paneles solares integrados en invernaderos sin impacto sobre la producción.

Las startups participantes han sido xAGRO, IDRA (Albor), Grodi, Pangea IoT, Inbiota, iAgro Smart Factory, Orizon Software, Solaris Vita, AIGRO, VitaNTech y Cultitecno Asesores/NutriGrow.app, reflejando la diversidad y capacidad innovadora del ecosistema agrotech andaluz.

Misión Andalucía se desarrolla en el marco del programa RETECH del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y cuenta con una inversión global de 12 millones de euros, de los que 8,6 millones proceden de fondos europeos Next Generation.

Nueva convocatoria del Programa de Aceleración Misión

Desde el pasado 16 de abril y de manera permanente se encuentra abierto el plazo de una nueva convocatoria del Programa de Aceleración Misión, dirigida a startups y proyectos innovadores con base tecnológica que quieran escalar sus soluciones en un entorno altamente especializado. El programa continúa ahora su desarrollo mediante financiación propia de la Junta de Andalucía.

La nueva convocatoria se desarrollará en los cuatro centros con los que ya cuenta el proyecto en El Ejido (Almería), especializado en tecnologías aplicadas a la agricultura (Agrotech); Jaén, enfocado a los videojuegos y creación de contenidos digitales (Gaming); Algeciras (Cádiz), especializado en logística portuaria; y Alhaurín de la Torre (Málaga), nodo enfocado a la Movilidad y vehículo inteligente (Smart Mobility).