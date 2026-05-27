Milagros Fuentes, afectada con epilepsia, expone sus obras tejidas en punto de cruz en el Espacio Alma

La concejala Paola Laynez asiste a la inauguración de ‘Puntadas contra el estigma’, organizada por APEMSI

La pintura como terapia. El Espacio Alma acoge una exposición de Milagros Fuentes Ramos, que ha convertido su técnica terapéutica en arte y desde ayer, por la tarde, expone sus obras en este espacio dedicado al Tercer Sector. Milagros Fuentes tiene epilepsia grave y el doctor le recomendó una actividad para relajarse. “Me gusta coser y el neurólogo me dijo que era buena terapia, y le dedico dos horas diarias”.

De ahí surge la exposición ‘Puntadas contra el estigma’, con 18 cuadros hiperrealistas elaborados en punto de cruz, y organizada con motivo del Día Nacional de la Epilepsia (oficialmente se celebró el 24 de mayo).

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha asistido a la inauguración y ha destacado que “todos juntos debemos trabajar para dar visibilidad y normalizar la epilepsia, así como eliminar estigmas. APEMSI (Asociación de Afectados de Epilepsia Grave) y Pablo Quiroga me propusieron la muestra, y hemos gestionado el equipamiento para que se puedan celebrar exposiciones en el Espacio Alma, como la que ahora inauguramos”.

Milagros Fuentes ha perfeccionado la técnica en punto de cruz, para mostrar su talento en esta exposición con temática variada: flores, paisajes, retratos, santos y réplicas de obras como La Maja Vestida de Goya o La Gioconda de Leonardo Da Vinci. También hay un retrato de sus padres y otro de agradecimiento al médico Pablo Quiroga.

APENSI, que preside Francisca Lozano, ha acompañado la exposición de un coloquio sobre epilepsia y ha presentado la web corporativa, creada por la agencia Adecua.

Pablo Quiroga, presidente de la Sociedad Andaluza de Epilepsia, ha incidido en que “el gran freno que todavía tenemos es el estigma”, especialmente en el acceso al empleo y en la libertad para comunicar abiertamente el diagnóstico sin miedo al rechazo. “Debemos avanzar para que las personas con epilepsia puedan acceder a un puesto de trabajo con más facilidad y hablar con libertad de su enfermedad”, ha señalado.