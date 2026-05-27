Una veintena de mujeres víctimas de violencia de género acuden a terapia grupal para recuperarse emocionalmente

Las sesiones de intervención grupal se extenderán hasta el mes de julio

El Centro Municipal de Información a la Mujer (CMIM) de Vícar ha retomado nuevamente su programa de Intervención Psicológica Grupal con mujeres que están pasando por situaciones de violencia de género, y para ello se están desarrollando varias sesiones de talleres de Atención psicológica grupal para la autonomía y el empoderamiento, que están contado con la asistencia de una veintena de mujeres. Estos talleres se están realizando con la intervención del personal del Departamento de Psicología del CMIM. Las sesiones, que dieron comienzo el pasado 13 de abril, culminarán el próximo mes de julio, y están dirigidas prioritariamente a aquellas mujeres que sufren o han sufrido otros tipos de violencia de género distinta a la ejercida por sus parejas o exparejas y la violencia sexual, atendidas por el CMIM.

Para el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, “esta intervención psicológica es una herramienta importante para el empoderamiento y el fortalecimiento de la autoestima y la capacidad para tomar decisiones desde una posición de mayor certeza, mayor seguridad y menor culpabilidad” y favorecen además “una autoconciencia positiva, ayudando a las víctimas a perder el miedo y romper con situaciones que no son sanas”.

Los talleres pretenden favorecer el empoderamiento para que las mujeres puedan recuperar el control de sus vidas, desmontando aquellos valores, creencias y actitudes que las han llevado a permitir y mantener una situación de desequilibrio. Al mismo tiempo, con estas terapias grupales se pretende descubrir qué quieren y qué les gustaría, así como tomar conciencia de cuáles son los principales obstáculos para conseguir sus objetivos.

Estas sesiones en grupo buscan fomentar la autoestima, potenciar conductas de independencia y autonomía personal, mejorar las técnicas de comunicación y relación, mejorar la participación en redes sociales, utilizar las técnicas de habilidades sociales y de resolución de conflictos, orientar la búsqueda de apoyo social y la reconstrucción de sus redes sociales.