Inicio / Provincia / Obras en AL-6300 (T.M. de Adra)

Obras en AL-6300 (T.M. de Adra)

Por
No hay comentarios
mayo 27, 2026 3:38 pm

Almería, 27 de mayo de 2026.- La Jefatura Provincial de Tráfico informa que está prevista la realización de obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, desde hoy 27 de mayo hasta el 30 de junio incluido, en la carretera AL-6300, entre los PP.KK. 0+500 y 1+500 (T.M. de Adra), siendo necesario cerrar todos los carriles, sin desvío y sin transfer.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/

GabinetedePrensa

Related Posts

Vícar ante las Drogas lleva la celebración del Día Mundial sin Ta ...
mayo 27, 2026
Una veintena de mujeres víctimas de violencia de género acuden a ...
mayo 27, 2026
La Junta respalda proyectos de innovación agrícola en El Ejido a ...
mayo 27, 2026

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *