Obras en AL-6300 (T.M. de Adra)

Almería, 27 de mayo de 2026.- La Jefatura Provincial de Tráfico informa que está prevista la realización de obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, desde hoy 27 de mayo hasta el 30 de junio incluido, en la carretera AL-6300, entre los PP.KK. 0+500 y 1+500 (T.M. de Adra), siendo necesario cerrar todos los carriles, sin desvío y sin transfer.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/