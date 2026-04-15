VOX critica el nuevo golpe tarifario del Partido Popular a los almerienses con la “subida de la tasa de los cementerios municipales”

El portavoz, Juan Francisco Rojas, aseguró, de forma irónica, que “ni muerto uno se libra de sus tasazos”. Siendo una tasa que se suma a las subidas anteriores del IBI, agua y basuras, también ejecutadas por el PP

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de Almería, a través de su portavoz Juan Francisco Rojas, ha criticado duramente durante su intervención en Pleno el nuevo tasazo aprobado por el Partido Popular y que va a suponer una subida de la tasa de los cementerios municipales.

“Se trata de un incremento de otro impuesto que se suma a la subida del IBI, del agua y de las basuras”, denuncia Rojas. Criticando que durante esta misma sesión plenaria “desde el PP pidan al Gobierno de Sánchez bajar el IVA, por lo que lo de predicar con el ejemplo no es que les vaya mucho al Gobierno de María del Mar Vázquez”.

El portavoz de VOX en el Consistorio ha recordado que “desde nuestra formación presentamos hasta cinco alegaciones a este punto”. Asegurando que “la revisión anual de tarifas no es conforme con el contrato que establece que dicha revisión debe hacerse trascurrido dos años desde la formalización de este, no cada año como ahora hace el Partido Popular”.

“Han reinterpretado el punto del plazo de revisión a su antojo para que, en lugar de concluir que esta subida no era procedente, hagan justo lo contrario, aplicarla. Todo ello con un informe hecho a medida”, achaca Rojas.

Para VOX “este es otro ejemplo más de como usa el Partido Popular su mayoría absoluta, metiendo otro estacazo al bolsillo de los almerienses a través de una interpretación que han utilizado para justificar una subida que el contrato no prevé”. Añadiendo que “han optado por lo fácil”.

Rojas ha concluido asegurando al Partido Popular que “vamos a recurrir a otras instancias para pedir dicho informe que elaboraron en febrero”. Todo, con el fin de que “desde el Gobierno del María del Mar Vázquez dejen de meter la mano en el bolsillo de los almerienses”.

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