VOX defiende la prioridad nacional en beneficio de los jóvenes almerienses

El candidato número 1 de VOX por Almería, Rodrigo Alonso, acompañado por la Portavoz Nacional de Juventud, Júlia Calvet, ha explicado que “vamos a derogar la parte de las leyes que dan prioridad a los extutelados por la Junta de Andalucía por encima de los almerienses”



El candidato número 1 de VOX por Almería al Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, ha comparecido ante los medios esta mañana en la Universidad de Almería, lo ha hecho junto a la Portavoz Nacional de Juventud de VOX, Júlia Calvet, para seguir insistiendo en la necesidad de dar “prioridad nacional a nuestros jóvenes”.

“Con VOX los jóvenes almerienses que terminen sus estudios podrán estar tranquilos, puesto que tendrán una administración totalmente ausente de burocracia en la que se pondrá encima de la mesa la Declaración Responsable para todo aquel que quiera hacer una actividad”, tal y como se ha firmado en los acuerdos de Gobierno en Extremadura y Aragón, indica Alonso.

Alonso, además, ha explicado que los jóvenes almerienses que terminen sus estudios de Medicina, por ejemplo, tienen unas “condiciones laborales precarias en el SAS” y se marchan de la provincia. “Nada ha cambiado con Moreno Bonilla”.

Por otro lado, el candidato de VOX al Parlamento andaluz ha garantizado que “vamos a derogar la parte de las leyes que hay en Andalucía en la que se prioriza a un extutelado de la Junta de Andalucía por delante de un joven almeriense, como son la Renta Mínima de Inserción Social, la Ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía y la Ley de Vivienda. Unas leyes que recogen que aquellos extutelados de la Junta de Andalucía que, al cumplir los 18 años y hasta los 25, van a tener prioridad en el acceso a las ayudas económicas, ayudas al alquiler, a la vivienda y a la hora de encontrar un empleo”.

“Con VOX un joven con 17 años que llegue al Puerto de Almería de manera ilegal no va a tener ningún tipo de prioridad al cumplir los 18 años. Algo que acabará con el efecto llamada y que, además, supondrá una justicia para nuestros jóvenes almerienses”, explica Alonso.

El candidato al Parlamento andaluz ha concluido haciendo hincapié en que “los jóvenes que quieran dedicarse a agricultura, ganadería y pesca van a tener una rebaja en el Impuesto de Transmisión Patrimonial y Actos Jurídicos Documentados en cuanto se refiere a la adquisición de bienes muebles o inmuebles que vayan destinados a la actividad agraria y pesquera”. Asegurando que “esta es la verdadera utilidad de VOX”.