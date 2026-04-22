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Subdelegación proyecta el documental “Patriarcado: el organismo nocivo” sobre supervivientes de la violencia machista

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abril 22, 2026 9:23 pm

El subdelegado del Gobierno, José María Martín, acompañado por la jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, Loly Cruz, han presentado hoy el documental “Patriarcado: el organismo nocivo”, que se ha proyectado hoy en la Subdelegación. El documental, obra de Teresa Soler y Albert Sanfeliu, gira en torno a la experiencia de cuatro mujeres que han sufrido violencia machista y se plantean preguntas para arrojar luz a la problemática que supone la violencia contra la mujer.

“El patriarcado no es una abstracción lejana, sino una estructura que se infiltra en nuestras ideas, en nuestras creencias y en nuestras conductas cotidianas. Su mayor peligro reside precisamente en su invisibilidad, en su capacidad para presentarse como algo natural”, ha señalado José María Martín en la presentación de este cine-fórum.

La actividad, programada por la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación, ha contado también con un debate posterior, en el que se ha planteado que la lucha contra la desigualdad y la violencia de género debe plantearse desde la corresponsabilidad, sumando esfuerzos y construyendo espacios de diálogo para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

GabinetedePrensa

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