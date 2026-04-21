Junta y Subdelegación mantienen una reunión de gestión de coordinación electoral

Un encuentro en el que han detallado las necesidades de la provincia de Almería de cara al 17-M

La delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, junto con el secretario general de la Subdelegación del Gobierno, Antonio Hernández de la Torre, así como el equipo técnico de ambas administraciones han mantenido una reunión de coordinación electoral de cara a los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo.

En el encuentro se han abordado dos temas: el dispositivo de seguridad, así como el material necesario para el buen desarrollo de la jornada electoral. Ambas administraciones han mostrado su colaboración, para que las elecciones del 17 de mayo discurran con absoluta normalidad, y que los ciudadanos cuenten con todo lo necesario para participar en esta jornada.

Respecto al dispositivo de seguridad, la vigilancia y custodia de los colegios electorales se llevará a cabo por efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En cuanto al material electoral, el convenio en materia de gestión electoral entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Andalucía, suscrito el 19 de mayo de 2023 (BOE núm. 124, de 25-5-23, BOJA núm. 113, de 15-6-23), establece que cada administración es responsable de la gestión de su proceso electoral, si bien también contempla la prevención del préstamo de recursos cuando fuera necesario.

Desde la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, para las Elecciones 17M, se ha requerido a la Subdelegación del Gobierno 40 cabinas de votación, 64 urnas, y 48 señalizadores (12 señalizadores de colegio y 36 de mesa), todo ello solicitado a petición de los consistorios de la provincia.