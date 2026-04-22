VOX denuncia, durante su visita a Expolevante, que Moreno Bonilla “se niega a perseguir el fraude en el etiquetado”

El candidato número 1 de la formación por Almería al Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, ha visitado la feria para insistir en “lo poco que le importa al PP la salud pública”. Añadiendo que “Moreno Bonilla es un especialista en dejar tirados a los agricultores por la falta de ayudas”

El candidato número 1 de VOX por Almería al Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, ha visitado la feria agrícola ‘Expolevante’ celebrada en Campohermoso (Níjar) para denunciar la indefensión del sector primario por culpa de las políticas que está llevando a cabo el Gobierno de Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía.

Alonso ha denunciado que “Moreno Bonilla se niega a perseguir y castigar duramente el fraude del etiquetado”. Asegurando que “en Andalucía sale muy barato falsear el etiquetado, romper la trazabilidad del producto y jugar con la salud pública”.

Lo que se suma a la competencia desleal del acuerdo comercial con Marruecos que “la Comisión Europea formada por miembros de PP y PSOE ha renovado en Bruselas de espaldas al sector primario”, un acuerdo que ha sido declarado ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”. Añadiendo que “cuenta con unas cláusulas de salvaguardia prácticamente idénticas a las de MERCOSUR, que entrará en vigor el 1 de mayo, siendo la tumba definitiva de nuestro sector primario”.

El candidato de VOX ha recordado que “nosotros hemos exigido en innumerables ocasiones al Partido Popular que se modifique la Ley de Salud Pública en Andalucía para que se castigue el fraude en el etiquetado”. Con sanciones de hasta 600 mil euros o más en determinados casos, pero que “Moreno Bonilla siempre se ha negado a realizar esta modificación”.

Alonso también ha aprovechado para denunciar las dos caras que tiene el Partido Popular donde “en Extremadura sí hemos pactado con María Guardiola perseguir el fraude en el etiquetado, el etiquetado en productos extranjeros y la modificación de la Ley de Salud Pública sin ningún problema”. Indicando así la “utilidad de VOX y la inutilidad del PP, que en Extremadura se presta a velar por la defensa de los agricultores y en Andalucía no”.

“MORENO BONILLA DEJA TIRADOS A LOS AGRICULTORES”

Por otro lado, Rodrigo Alonso también ha hecho hincapié en la política de ayudas a la agricultura que tiene el Partido Popular de Moreno Bonilla donde “se reparte por igual para todos”. Algo que “perjudica a los agricultores que han perdido toda su cosecha”.

Y es que desde VOX señalan que “Moreno Bonilla es un especialista cuando se produce el daño en una explotación agrícola, primero va a la finca, luego se echa una foto, dice que va a pagar el 100% del daño, pero cuando sale la ayuda llega el incumplimiento de siempre y deja al agricultor tirado”.

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