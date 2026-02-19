VOX logra en Níjar la aprobación de su moción para prohibir el acceso con burka a las dependencias municipales

SANDRA GÁLVEZ



• La teniente de alcalde, Pilar Fenoy, ha explicado que “esta medida protege a todos a través de la identificación y neutralidad en las dependencias públicas”. Y es que “no va contra nadie, sino a favor de que la Administración funcione con garantías”

El Pleno del Ayuntamiento de Níjar ha aprobado hoy la moción presentada por el Grupo Municipal VOX para prohibir el acceso a las dependencias municipales a las personas que ocultan su cara con niqab, burka u otras prensas equivalentes, una iniciativa orientada a garantizar la seguridad, la verificación de la identidad y el normal funcionamiento de los servicios públicos.

La propuesta ha salido adelante con el respaldo del Partido Popular, socio de gobierno, reforzando el carácter práctico y de sentido común de la medida: Y es que en los espacios administrativos donde se realizan trámites con efectos jurídicos y se gestionan datos personales, la identificación visual del rostro puede ser un requisito funcional imprescindible para evitar suplantaciones, proteger a usuarios y empleados y asegurar la correcta atención presencial.

Por ese motivo, la teniente de alcalde y portavoz de VOX en Níjar, Pilar Fenoy, ha subrayado que “la moción no regula la vestimenta en la vía pública, ámbito en el que el Ayuntamiento no tiene competencia para imponer restricciones generales, sino que se limita a establecer una condición objetiva de uso de instalaciones municipales, aplicable con independencia del origen o motivación de la prenda, y extensible a cualquier atuendo que produzca el mismo efecto de ocultación facial”.

Asimismo, el texto aprobado contempla excepciones debidamente acreditadas por razones médicas, motivos de salud pública o exigencias de seguridad laboral, y encomienda a los servicios jurídicos municipales la redacción y aprobación de una norma interna o reglamento que desarrolle la medida con garantías de claridad, publicidad y correcta aplicación, incluyendo la señalización suficiente en accesos y canales municipales.

Sobre lo que Fenoy ha señalado que “hoy el Pleno ha dicho sí a una medida que protege a todos: seguridad, identificación y neutralidad en dependencias públicas. No va contra nadie; va a favor de que la Administración funcione con garantías, sin suplantaciones y con reglas claras.”



Desde VOX lamentan que el PSOE no haya respaldado una iniciativa planteada con criterios de proporcionalidad y neutralidad, centrada exclusivamente en la necesidad objetiva de identificación en oficinas públicas y no en debates ideológicos ajenos a la competencia municipal.