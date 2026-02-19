El II Torneo por la Igualdad de rugby femenino se celebrará el 21 de febrero, con cinco equipos y participación de URA Clan

El Área de Familia, Inclusión e Igualdad apoya esta competición que visibiliza el deporte femenino y se celebra en el Estadio Juan Rojas

El deporte vuelve a convertirse en altavoz de la igualdad en Almería con la celebración del II Torneo por la Igualdad de rugby femenino máster, que tendrá lugar el próximo sábado 21 de febrero, de 10:00 a 15:00 horas, en el Estadio Juan Rojas, con entrada libre hasta completar el aforo. Una cita organizada por Huracanas, el equipo femenino veterano de la Unión Rugby Almería (URA), que reunirá a más de 200 jugadoras procedentes de distintos puntos de Andalucía y Castilla-La Mancha en torno a un balón ovalado y a un mismo mensaje: el deporte no entiende de edad ni de género.

Participarán en esta segunda edición ‘Huracanas’ como anfitrionas, ‘Atascaburras’ de Guadalajara, ‘Camaleonas’ del Puerto de Santa María (Cádiz), ‘Escorpionas’ de Granada y ‘Milnoh’ de Granada. Todas ellas comparten una característica común: están formadas por mujeres mayores de 35 años que han decidido dar un paso al frente y reivindicar su espacio en el rugby, una disciplina tradicionalmente asociada al ámbito masculino.

El torneo no es solo una competición. Es una declaración de intenciones. Durante cinco horas, el Estadio Juan Rojas será escenario de partidos que combinan intensidad, compañerismo y valores. Porque si algo define al rugby es su capacidad para educar en el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo, principios que encajan de lleno con la lucha por la igualdad real y efectiva.

‘Huracanas’ representa precisamente esa evolución social. El equipo nació en el seno de URA como respuesta natural al crecimiento del club. Está integrado por jugadoras veteranas del club, a las que se han sumado muchas madres que llevaban a sus hijos e hijas a entrenar. Mujeres que, tras años animando desde la grada, decidieron calzarse las botas. Hoy entrenan dos días a la semana y han consolidado un grupo cohesionado que combina experiencia vital, compromiso y pasión por el deporte.

En el descanso del torneo, a las 12:00 horas, se disputará además un encuentro especial entre URA Clan, y Veteranos de URA, reforzando el carácter integrador de la jornada y la idea de que el rugby es un espacio compartido.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas: “El deporte es una herramienta fundamental para educar en igualdad y romper estereotipos. Este torneo demuestra que las mujeres tienen su espacio en cualquier disciplina y a cualquier edad”.

Almería es pionera en rugby femenino y ya acogió en mayo de 2025 el Campeonato de Andalucía Rugby 7 Femenino, que contó con el simbólico saque de honor de la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez.

Más allá de lo deportivo, el impacto del torneo también será social y económico. Tras la disputa de los partidos, las más de 200 jugadoras compartirán el tradicional ‘Tercer Tiempo’ en el propio estadio y posteriormente disfrutarán de cena y alojamiento en la ciudad, generando un beneficio directo para el sector hotelero y hostelero almeriense.

La familia de URA supera actualmente el millar de personas entre jugadores, equipo técnico y directiva. Un crecimiento sostenido que se apoya en una apuesta decidida por el deporte base, la formación en valores y la inclusión. El II Torneo por la Igualdad es una muestra más de ese compromiso: abrir espacios, derribar barreras y demostrar que el rugby es, ante todo, una escuela de vida donde la igualdad no es un lema, sino una práctica cotidiana.