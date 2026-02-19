La Consejería de Cultura presenta ‘Misión Andalucía’, la primera gran cartografía visual del paisaje andaluz  

Del Pozo destaca que “los ocho fotógrafos andaluces participantes proponen una lectura contemporánea del paisaje como memoria colectiva”

La exposición es una iniciativa de creación e investigación conjunta del CAF y el IAPH y homenajea a María Clauss, fallecida en el accidente de Adamuz

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha presentado hoy en Almería la exposición ‘Misión Andalucía’, que plantea una mirada contemporánea sobre el paisaje rural y natural andaluz captado por ocho reconocidos fotógrafos de nuestra tierra. “Es una ambiciosa iniciativa de creación e investigación visual impulsada por dos instituciones de referencia, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH) y el Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), que han propuesto una lectura contemporánea del paisaje como archivo vivo de la identidad y la memoria colectiva”, ha señalado la consejera.

La exposición, que abrirá sus puertas mañana 20 de febrero y podrá visitarse hasta el 24 de mayo, ocupa las dos grandes salas del Centro Andaluz de la Fotografía (CAF), en Almería, y constituye la culminación la culminación de un proceso de trabajo que ha reunido la obra de los fotógrafos andaluces María Clauss, Santi Donaire, Manuel Espaliú, Susana Girón, Laura León, Pablo López, David Jiménez y Julián Ochoa, bajo el comisariado de Juan María Rodríguez, director del CAF, y con la dirección científica de Silvia Fernández Cacho, del Laboratorio del Paisaje Cultural del IAPH.

“Todos ellos ofrecen una mirada de autor a un territorio desconocido para muchos de los andaluces”, ha valorado Patricia del Pozo, quien ha destacado que la muestra incorpora unos QR que dan acceso a unos audios en los que los ocho fotógrafos participantes, el comisario y la asesora científica explican el proceso de trabajo, y específicamente, algunas de las fotografías. Esta iniciativa, además de divulgación general, servirá también para una mediación futura destinada a personas con discapacidad visual.

Además, a lo largo del sábado 21 y domingo 22, a las 10:30 horas y a las 12:00 horas, se desarrollarán cuatro visitas guiadas por el comisario de la muestra, la asesora científica y los propios fotógrafos. El sábado, día 21, a las 18:00 horas, se celebrará un debate público sobre la situación de la fotografía andaluza en la actualidad. En paralelo, y a partir del lunes 23 de febrero y hasta el 18 de mayo, la Filmoteca de Andalucía dedicará su programación en Almería a cuatro películas andaluzas en las que el paisaje adquiere un notable protagonismo. El CAF programará en su sede intervenciones de creadores andaluces que reflexionarán sobre el paisaje en la creación contemporánea como el cineasta Manuel Martín Cuenca o la artista Regina de Miguel.

Además, la muestra servirá para rendir homenaje a una de sus autoras, la fotógrafa onubense María Clauss, fallecida en el trágico accidente ferroviario de Adamuz. “Esta muestra constituye un reconocimiento a una trayectoria marcada por el compromiso con la memoria, el territorio y la identidad y que tendrá su extensión ya en mayo, en el Museo de Huelva, donde está previsto exponer específicamente su contribución a este proyecto, como homenaje a la fotógrafa y gestora cultural, que siempre mantuvo un fuerte compromiso con su tierra y sus gentes”, ha anunciado Del Pozo.

El paisaje como libro de familia

Si el paisaje es, en palabras de la historiadora del arte y arquitecta paisajista Mónica Luengo, “nuestro libro de familia”, ‘Misión Andalucía’ propone recorrer visualmente ese gran “libro de familia andaluz”. La iniciativa plantea una cartografía plural y autoral de una comunidad extensa y diversa, imposible de abarcar de manera exhaustiva en un único proyecto, pero sí susceptible de ser interpretada desde múltiples miradas contemporáneas.

Se trata de la primera aproximación amplia al paisaje andaluz protagonizada íntegramente por fotógrafos andaluces, con el propósito de revisar el imaginario visual tradicional y aportar nuevas perspectivas alejadas de la visión superficial o pintoresquista del territorio.

Se han seleccionado localizaciones que garantizan la representación de los distintos tipos de paisaje andaluz. Los ocho autores se han desplegado por más de 40 entornos naturales, correspondientes a unas 40 comarcas, abordando altiplanos y subdesiertos esteparios, serranías, campiñas, valles y vegas, litoral y marismas.

El proyecto centra su atención en los entornos rurales, donde reside mayoritariamente la población andaluza. En ellos se documenta la interacción entre naturaleza, huella humana e intervención urbana, haciendo visibles paisajes de alto valor patrimonial poco conocidos por el gran público. En este sentido, según ha informado Del Pozo, ‘Misión Andalucía’ “contribuirá a una modernización de la mirada pública sobre el paisaje andaluz, alejándose de tópicos para subrayar su dimensión patrimonial y sus huellas culturales, etnográficas y geográficas”.

Metodología y archivo para el futuro

El trabajo se ha realizado exclusivamente en color y en formatos 3:2 y 3:4, buscando coherencia expositiva y unidad formal, sin menoscabo de la libertad creativa de los autores. De las aproximadamente 350 imágenes producidas, en torno a 120 forman parte de la exposición.

El conjunto completo se integrará en los fondos del CAF y quedará a disposición de la Consejería de Cultura y Deporte y del IAPH como herramienta de divulgación y potencial recurso técnico y científico, consolidando un archivo contemporáneo del estado actual del paisaje andaluz en un momento de profundas transformaciones sociales y medioambientales.

La misión se sitúa en la frontera entre el registro documental y el nuevo documentalismo fotográfico, manteniendo el punto de vista autoral dentro del espíritu de documentación del territorio definido por la dirección del proyecto.

El equipo artístico está integrado por fotógrafos con trayectorias consolidadas en el ámbito nacional e internacional y con una estrecha vinculación al tratamiento del paisaje y el territorio.

El diseño expositivo y editorial ha sido realizado por Juan José Justicia, fundador del estudio underbau, responsable de algunos de los fotolibros más influyentes de la fotografía española contemporánea. La exposición se acompaña de la edición de un amplio catálogo y de recursos pedagógicos que subrayan la importancia del paisaje en la configuración, tanto imaginaria como real, de la identidad andaluza.

Con ‘Misión Andalucía’, la Consejería de Cultura y Deporte reafirma el papel del Centro Andaluz de la Fotografía como espacio de reflexión sobre la identidad visual de la comunidad y consolida un proyecto que aspira a convertirse en herramienta de conocimiento, memoria y proyección futura del territorio andaluz.