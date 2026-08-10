PASEOS EN BARCO COSTA DELFÍN

COSTA DELFÍN

Puerto de Roquetas de Mar · Almería

WhatsApp: 685 800 800

www.costadelfin.comEn cumplimiento de lo dispuesto en la Protección de Datos, para el ejercicio de sus derechos de acceso, Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, también el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), los datos de Carácter Personal recogidos serán incorporados a un fichero titularidad de AENOA inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Se proporciona al cliente la posibilidad de darse de baja automáticamente. Se informa de que sus datos serán tratados para remitirle información sobre la formación continua bonificada por la que ha mostrado interés. Ud. dispone de 30 días para manifestar su oposición al tratamiento y cesiones antes descritas. Pasado dicho plazo y de no pronunciarse a tal efecto entenderemos que acepta las presentes cláusulas. Puede ejercer los derechos de Acceso, Cancelación, Rectificación y Oposición dirigiéndos