PASEOS EN BARCO COSTA DELFÍN
Descubre Roquetas de Mar desde el mar
Disfruta del nuevo paseo por la Bahía de Roquetas de Mar a bordo del Costa Delfín, nuestro barco con fondo de cristal.Salidas desde el Puerto de Roquetas de Mar, junto al Castillo de Santa Ana.Salidas todos los días11:15 h – Paseo de 1 hora12:30 h – Paseo de 1,5 horas con baño en alta mar18:30 h – Paseo de 1 hora20:00 h – Paseo con puesta de solSALIDA ESPECIAL – ECLIPSE 2026Miércoles 12 de agosto · 20:00 hVive una salida especial en barco coincidiendo con el eclipse de 2026.
Proximamente nuevas salidas especiales: Bajo las Estrellas y Luna Llena.Gracias al suelo de cristal podrás observar el fondo marino durante la navegación.El barco dispone de zona de sombra ybaño a bordo.PreciosSalidas de 11:15 h y 18:30 h
Adultos: 15 €
Niños de 3 a 14 años: 12 €
Menores de 3 años: GRATISSalida con baño – 12:30 h
Adultos: 20 €
Niños: 15 €Puesta de sol – 20:00 h
Adultos: 20 €
Niños: 15 €RESERVAR POR WHATSAPPPara reservar, indícanos el número de personas y la hora de salida deseada.Puerto de Roquetas de Mar
Av. Antonio Machado, 27
04740 Roquetas de Mar, AlmeríaAparcamiento gratuito junto al punto de embarque.
Recomendamos llegar 20 minutos antes.
Pago en efectivo o tarjeta en taquilla.
Las salidas están sujetas al estado del mar.VISITAR COSTADELFIN.COMVer ubicación en Google MapsCosta Delfín
Mar, diversión y una forma diferente de descubrir Roquetas de Mar.
|COSTA DELFÍN
Puerto de Roquetas de Mar · Almería
WhatsApp: 685 800 800
www.costadelfin.comEn cumplimiento de lo dispuesto en la Protección de Datos, para el ejercicio de sus derechos de acceso, Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, también el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), los datos de Carácter Personal recogidos serán incorporados a un fichero titularidad de AENOA inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Se proporciona al cliente la posibilidad de darse de baja automáticamente. Se informa de que sus datos serán tratados para remitirle información sobre la formación continua bonificada por la que ha mostrado interés. Ud. dispone de 30 días para manifestar su oposición al tratamiento y cesiones antes descritas. Pasado dicho plazo y de no pronunciarse a tal efecto entenderemos que acepta las presentes cláusulas. Puede ejercer los derechos de Acceso, Cancelación, Rectificación y Oposición dirigiéndos