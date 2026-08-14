La Junta completa la obra de renovación de los pantalanes del puerto de Roquetas de Mar

Muñoz-Atanet destaca el salto cualitativo de las instalaciones gracias a los 2,5 millones de euros invertidos por el Gobierno andaluz

La Junta de Andalucía ha finalizado la obra de renovación de los ocho pantalanes y la mejora del foso de varadero del puerto de Roquetas de Mar, una actuación de casi 2,5 millones de euros que se enmarca en la estrategia del Gobierno andaluz para la mejora de todo el sistema portuario de la comunidad. El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha visitado las instalaciones junto al alcalde de la localidad, Gabriel Amat, y el delegado del Gobierno de la Junta en Almería, Francisco Góngora.

Muñoz-Atanet ha destacado el “salto cualitativo que esta intervención ha permitido en el puerto de Roquetas, ofreciendo a los usuarios un puerto más adaptado a sus necesidades”. Asimismo, ha señalado que “el Gobierno de Juanma Moreno está realizando una apuesta decidida por sus puertos, con 150 millones de euros invertidos en su modernización en los últimos años”, consciente de que los puertos “son una pieza clave en el devenir económico, social y turístico de las ciudades”.

Por su parte, el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, ha puesto en valor “el firme compromiso que el Gobierno de Juanma Moreno viene demostrando con la ciudad y, de manera muy especial, con nuestro puerto, unas instalaciones fundamentales para la actividad económica, pesquera y turística de nuestro municipio”. “La inversión que está realizando la Junta de Andalucía demuestra con hechos que existe una apuesta decidida por seguir mejorando una infraestructura estratégica para Roquetas de Mar”, ha destacado el alcalde.

Las obras han consistido en la remodelación estructural de los ocho pantalanes de la dársena deportiva y la construcción de un nuevo foso de varadero con dos brazos de hormigón en masa, cimentados sobre sendas banquetas de piedras de escollera de 500 kilogramos. El foso adquiere unas dimensiones de siete metros de ancho y 20 metros de largo para la inclusión de todas las embarcaciones actuales. Actualmente, la actuación se encuentra ejecutada en un 93%, con todos los pantalanes renovados y a la espera de que se efectúe el dragado para facilitar la navegabilidad de los barcos.

El puerto de Roquetas de Mar cuenta actualmente con 245 atraques de gestión directa distribuidos en ocho pantalanes fijos de hormigón, una solución que se adoptó hace casi 20 años. Estos pantalanes cubren una superficie de 6.200 metros cuadrados. La renovación conserva la tipología existente, utilizando tableros de placa alveolar pretensada, diseñados específicamente para zonas marítimas.

Además, han participado en la visita el director general de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), Ignacio Álvarez-Ossorio, la delegada territorial de Fomento y Movilidad en Almería, Dolores Martínez, y la concejala de Presidencia, Agricultura y Pesca del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, Rocío Sánchez. Anteriormente, el consejero de Fomento y Movilidad realizó una visita institucional en el Consistorio roquetero, firmando en el libro de honor y manteniendo un encuentro con el alcalde, Gabriel Amat.

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