Abierto el plazo de becas para que los jóvenes andaluces se formen en la Unión Europea y la Acción Exterior

Los becarios realizarán estancias formativas de un año en la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas y en la Secretaría General de Acción Exterior

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado la resolución por la que se convocan las becas de formación y especialización sobre la Unión Europea y la Acción Exterior.

Las ayudas, que se pueden solicitar hasta el 21 de marzo, permitirán que los jóvenes andaluces realicen prácticas de un año en la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas y en la Secretaría General de Acción Exterior y Unión Europea (Sevilla).

La convocatoria contempla un total de diez becas. Siete de los beneficiarios se incorporarán a la Secretaría General de Acción Exterior y Unión Europea, en Sevilla, y los otros tres se sumarán a la Delegación de la Junta de Andalucía en Bruselas. La dotación económica será de 14.150 euros brutos anuales para quienes realicen su formación en Sevilla y de 19.400 euros brutos para aquellos que se trasladen a Bruselas.

Estas becas tienen como objetivo la formación de una decena de jóvenes facilitando la adquisición de experiencia profesional en la Unión Europea y la Acción Exterior. Además, contribuyen a mejorar la inserción en el mercado laboral y ofrecen a los jóvenes andaluces oportunidades reales de desarrollo en el ámbito internacional.

Las ayudas están diseñadas para capacitar a jóvenes con vocación internacional, proporcionándoles conocimientos especializados y experiencia directa en instituciones y organismos vinculados a la Unión Europea y la acción exterior. Estas ayudas suponen una puerta de entrada directa a sectores clave como las relaciones internacionales y la diplomacia institucional.

Toda la información sobre las becas está disponible en el siguiente enlace:

https://juntadeandalucia.es/organismos/turismoyandaluciaexterior/areas/accion-exterior/formacion/paginas/becas-union-europea.html

Para cualquier duda o consulta, las personas interesadas pueden dirigirse al Servicio de Información y Formación Europea a través del correo electrónico:

formacion.sgacex.ctae@juntadeandalucia.es