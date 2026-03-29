La Guardia Civil de Almería alerta del incremento de estafas tecnológicas mediante “smishing” y “spoofing” suplantando a entidades bancarias

Los ciberdelincuentes contactan con las víctimas a través de mensajes SMS y llamadas telefónicas que aparentan proceder de su banco.

La Guardia Civil recomienda no facilitar datos personales ni bancarios y verificar siempre la autenticidad de cualquier comunicación sospechosa.

La Guardia Civil de Almería informa del aumento detectado en la provincia de estafas tecnológicas bajo las modalidades conocidas como “smishing”y “spoofing”, consistentes en la suplantación de identidades de entidades bancarias con el objetivo de obtener datos personales y credenciales bancarias de las víctimas.

El modus operandi comienza habitualmente con el envío de un mensaje SMS que simula proceder de la entidad bancaria de la víctima, alertando de una supuesta incidencia o brecha de seguridad en su cuenta. Dicho mensaje incluye un enlace fraudulento que dirige a una página web que imita la imagen corporativa de la entidad financiera.

Una vez que la víctima introduce sus datos de acceso, los autores obtienen las credenciales necesarias para operar en la cuenta bancaria, pudiendo realizar transferencias, pagos o retiradas de efectivo sin el consentimiento del titular.

En otros casos, los delincuentes complementan la estafa con llamada telefónicas en la que mediante técnicas de “spoofing”, logran que la pantalla del teléfono aparezca el número real de la entidad bancaria, generando mayor confianza en la víctima.

Durante la llamada, se hacen pasar por empleados del banco y solicitan códigos de verificación o claves personales bajo el pretexto de bloquear operaciones fraudulentas.

La Guardia Civil informa que, según los últimos datos publicados en el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, la cibercriminalidad supone en la provincia de Almería, el 21% del total de infracciones penales, y dentro de éstas, el 90% son consideradas “Estafas Informáticas”, con un incremento relativo del 5,9% respecto del año anterior, lo que hace necesario el impulso de medidas de sensibilización y ampliación de conocimientos de la ciudadanía, para reducir el número de casos.

La Guardia Civil recuerda que las entidades bancarias nunca solicitan calves completas, códigos de verificación, ni datos confidenciales a través de enlaces enviados por SMS o llamadas telefónicas no solicitadas.

Ante cualquier comunicación sospechosa, se recomienda:

No acceder a enlaces recibidos por SMS

recibidos por SMS No facilitar datos personales , bancarios ni códigos de verificación.

, bancarios ni códigos de verificación. Contactar directamente con la entidad bancaria a través de sus canales oficiales

a través de sus canales oficiales Denunciar los hechos ante la Guardia Civil aportando toda la información disponible.

La Guardia Civil recomienda extremar la precaución ante cualquier comunicación digital inesperada, no facilitar datos personales o bancarios por teléfono o mensajería y verificar siempre a través de canales oficiales antes de realizar cualquier gestión, y si alguien te mete prisa diciendo que es “urgente”, casi seguro que lo único urgente es que quiere tu dinero. La prisa es el uniforme favorito del estafador por ello, la Guardia Civil continúa trabajando en la prevención y persecución de este tipo de delitos, reforzando la vigilancia en el ámbito digital y recordando la importancia de la colaboración ciudadana para combatir las estafas tecnológicas.

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que tiene a su disposición diferentes canales de comunicación, incluso de forma anónima, para comunicar cualquier hecho o circunstancia de interés, a través del teléfono 062, web www.guardiacivil.es y la aplicación “Alertcops”).

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