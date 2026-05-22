La UAL toma la batuta con una nueva edición del curso de verano Taller de dirección de orquesta

El campus universitario acogerá del 6 al 10 de julio a directores de prestigio mundial y contará con la colaboración inédita de la California State University. Este año se apuesta también por la visibilidad de la mujer en un ámbito tradicionalmente masculino con la presencia de la directora de orquesta Sarah Mckoin

La Universidad de Almería refuerza su compromiso con la alta formación musical mediante la celebración del ‘Taller de Dirección de Orquesta, Banda y Wind Ensemble’, que tendrá lugar del 6 al 10 de julio de 2026. Este veterano curso de verano se presenta como una oportunidad excepcional tanto para estudiantes que desean iniciarse en la técnica del gesto como para directores profesionales que busquen perfeccionar sus habilidades.

El taller destaca por la participación de cinco ponentes de máxima relevancia internacional, premiados y distinguidos por prestigiosas instituciones. Entre ellos se encuentran Juan José Navarro Hernández, director del curso y profesor y director con una extensa trayectoria en orquestas de Europa, América y Asia; Tadeusz Wicherek, director de la Orquesta Filarmónica de Zamosc (Polonia); Sarah Mckoin:, directora de bandas en la Texas Tech University; José Miguel Rodilla Tortajada, reconocido profesor de dirección y Dustin Ryan Fingal Barr, profesor y director en la California State University Fullerton.

Cabe destacar que el curso apuesta firmemente por la visibilidad de la mujer en un ámbito tradicionalmente masculino, contando con la presencia de la maestra Sarah Mckoin como ponente.

Una de las grandes novedades de esta edición es la colaboración de la California State University Fullerton, que aportará su propia banda, y de la California State Fullerton Wind Symphony» para actuar como agrupación piloto. A esta se sumarán la orquesta y los ensembles de la Academia Diesis, ofreciendo a los alumnos una experiencia práctica real y de máxima calidad.

Más allá de las aulas, el taller tendrá un notable impacto en la ciudad con la celebración de tres conciertos abiertos al público. En estas actuaciones, los propios alumnos del curso asumirán el mando de la dirección, mostrando ante la sociedad almeriense los conocimientos adquiridos durante la semana.

Este curso cuenta con la colaboración de Diesis Formación S.L. y la California State University. Ante la falta de estudios superiores de dirección en la provincia, este taller se posiciona como el referente formativo del sector. En ediciones anteriores, el curso ha completado todas sus plazas disponibles, por lo que se anima a los interesados a formalizar su inscripción lo antes posible para no perder esta oportunidad única de aprendizaje con maestros de todo el mundo. Pueden hacerlo durante el mes de mayo con un descuento en la matrícula, a través de la web de los Cursos de Verano.