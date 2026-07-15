AGAMA Bajo Guadalquivir destaca que los robos en el campo andaluz han descendido más de un 18% en 2025

lagacetadealmeria@gmail.com julio 15, 2026 0
Guardia Civil Equipos ROCA

Andalucía sigue estando a la cabeza a nivel estatal en número de hechos conocidos

AGAMA Bajo Guadalquivir, tras recabar y analizar, como cada año junto con Unión de Uniones, los datos referentes a los robos en el campo, destaca que, respecto a 2024, han descendido un 18,18% en Andalucía, pasando de 3422 a 2800.

AGAMA Bajo Guadalquivir destaca a Málaga como la provincia donde más han descendido, un 30,77%, seguida de Granada con un 27,30%. Por su parte, en Almería se siguen produciendo casi dos robos al día, tras la que se encuentra Sevilla, con 1, 6 al día. Tras ellas, Jaén, con 408 o Córdoba con 369.

La organización resalta, no obstante, que el número de hechos esclarecidos en 2025, a su vez, habría descendido un poco menos que los robos, siendo de 13,48% menor que en 2024 a nivel autonómico. A nivel provincial, se destaca el caso de Huelva, donde el número de hechos esclarecidos e ha reducido más de un 45%, resolviéndose solo 39 casos de los 243 denunciados.

En este sentido, si bien el número de equipos ROCA a nivel estatal habría ido creciendo hasta los 143 – en 2020 había 126 -, sigue siendo bajo. La organización cree que contar con solo un 0,7% de efectivos de los 82.000 existentes para el 85% del territorio rural y que suponen casi 425.000 km2, es, cuando menos, arriesgado.

“Los datos siguen marcando una tendencia de menor cantidad de robos, pero es cierto que el número de esclarecidos no aumenta tampoco, como se suele decir, las gallinas que entran por las que salen”, comentan desde la organización. “Creemos que es fundamental aumentar recursos de vigilancia y control en puntos de clave, en lugar de dedicarlos a fiscalizar el trabajo de las explotaciones como si los delincuentes fuésemos los agricultores y ganaderos”, añaden.

AGAMA Bajo Guadalquivir señala que Andalucía sigue siendo la región con más números de robos a nivel estatal y destaca que estos datos son hechos conocidos, lo que presupone que suceden otros tantos robos que no son denunciados, en muchas ocasiones por el engorro burocrático que supone para los agricultores y ganaderos.

Más historias

Recurso Arroz

Unión de Uniones reclama herramientas efectivas para garantizar la viabilidad del cultivo del arroz frente a las plagas

GabinetedePrensa julio 16, 2026 0
Firma convenio modernizacion regadíos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación firma 2 convenios para movilizar 14,5 millones de euros en modernización de regadíos en Almería

GabinetedePrensa julio 16, 2026 0
Berenjenas

Crecen más de un 46 por ciento las exportaciones de berenjena, con 135,8M€ comercializados

GabinetedePrensa julio 4, 2026 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar

Garrucha procesion de la Virgen del Carmen 2026 5

Procesión de la Virgen del Carmen en Garrucha

GabinetedePrensa julio 16, 2026 0
Viajes de verano

La recarga pública gana peso en los viajes de verano y la utiliza el 83% de los conductores de vehículos eléctricos

GabinetedePrensa julio 16, 2026 0
Mojacar carretera de acceso al pueblo y al aparcamiento

Santiago de Compostela, Pamplona y León lideran los viajes en tren este verano

GabinetedePrensa julio 16, 2026 0
LIU SURIA Guillermo Herrera Plaza

Encrucijada

Miski Liu Suria julio 16, 2026 0
Impacto crítico del absentismo laboral en España

El Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales y la Fundación Justicia Social propone un modelo de reincorporación laboral gradual para frenar el absentismo estructural en España

GabinetedePrensa julio 16, 2026 0