AGAMA Bajo Guadalquivir destaca que los robos en el campo andaluz han descendido más de un 18% en 2025

Andalucía sigue estando a la cabeza a nivel estatal en número de hechos conocidos

AGAMA Bajo Guadalquivir, tras recabar y analizar, como cada año junto con Unión de Uniones, los datos referentes a los robos en el campo, destaca que, respecto a 2024, han descendido un 18,18% en Andalucía, pasando de 3422 a 2800.

AGAMA Bajo Guadalquivir destaca a Málaga como la provincia donde más han descendido, un 30,77%, seguida de Granada con un 27,30%. Por su parte, en Almería se siguen produciendo casi dos robos al día, tras la que se encuentra Sevilla, con 1, 6 al día. Tras ellas, Jaén, con 408 o Córdoba con 369.

La organización resalta, no obstante, que el número de hechos esclarecidos en 2025, a su vez, habría descendido un poco menos que los robos, siendo de 13,48% menor que en 2024 a nivel autonómico. A nivel provincial, se destaca el caso de Huelva, donde el número de hechos esclarecidos e ha reducido más de un 45%, resolviéndose solo 39 casos de los 243 denunciados.

En este sentido, si bien el número de equipos ROCA a nivel estatal habría ido creciendo hasta los 143 – en 2020 había 126 -, sigue siendo bajo. La organización cree que contar con solo un 0,7% de efectivos de los 82.000 existentes para el 85% del territorio rural y que suponen casi 425.000 km2, es, cuando menos, arriesgado.

“Los datos siguen marcando una tendencia de menor cantidad de robos, pero es cierto que el número de esclarecidos no aumenta tampoco, como se suele decir, las gallinas que entran por las que salen”, comentan desde la organización. “Creemos que es fundamental aumentar recursos de vigilancia y control en puntos de clave, en lugar de dedicarlos a fiscalizar el trabajo de las explotaciones como si los delincuentes fuésemos los agricultores y ganaderos”, añaden.

AGAMA Bajo Guadalquivir señala que Andalucía sigue siendo la región con más números de robos a nivel estatal y destaca que estos datos son hechos conocidos, lo que presupone que suceden otros tantos robos que no son denunciados, en muchas ocasiones por el engorro burocrático que supone para los agricultores y ganaderos.

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