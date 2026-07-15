El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana jueves, 16 de julio, debido a

GabinetedePrensa julio 15, 2026 0
Almeria Torreones Pescadería

PROCESION DE LA VIRGEN DEL CARMEN (PESCADERÍA)

HORARIO: De 17.30 a 23.30 horas.

ITINERARIO: • Ida: a las 17.30 horas. Plaza de San Roque, Corbeta, Hipócrates, Rosario, Remo, Juan Goytisolo, Valdivia, Plaza de Don Marino Alvarez, Cordoneros, Carretera de Málaga, Muelle Pesquero, embarque y desfile marítimo por la bahía de Almería.

• Vuelta: a las 21.30 aprox. Muelle Pesquero, Carretera de Málaga, Cordoneros, Plaza de Don Marino Álvarez, Rosario, Sales, Corbeta, Plaza San Roque y al templo.

PROCESION DE LA HERMANDAD DEL GRAN PODER (EL ZAPILLO)

HORARIO: De 20.45 a 23.30 horas.

ITINERARIO: Salida de la Parroquia San Pío X, en la calle Tejar, en El Zapillo, Paterna del Rio, Abrucena, Villaricos, La Vega, La Curva, travesía de la Curva, Abrucena, La Curva, Rodrigo Vivas Miras, Vinaroz, Manuel Sánchez, Tejar y al templo.

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