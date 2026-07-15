CSIF convoca movilizaciones en Correos el 3 de septiembre, en toda España, por la falta de personal, la precariedad y el incumplimiento del acuerdo marco

· La empresa pública ha perdido más de 22.000 empleos en los últimos diez años y detiene el plan de salidas voluntarias

· Más de 4.000 trabajadores tiene un contrato parcial y cobra menos de 800 euros

· Las movilizaciones comenzarán los jueves, 3 y 17 de septiembre, ante las Jefaturas provinciales de Correos, y culminarán en una gran concentración en Madrid, el miércoles 30 de septiembre, con trabajadores/as de toda España

· En Almería las movilizaciones están previstas tanto el 3 como el 17 de septiembre en la Oficina Principal de Correos (Calle San Juan Bosco)

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha convocado movilizaciones en Correos el próximo mes de septiembre ante el incumplimiento de la empresa pública postal del Acuerdo firmado el 31 de diciembre de 2024 por el que se comprometió a reforzar la plantilla, regular e implantar las 35 horas semanales para el conjunto de la plantilla, transformar a tiempo completo las jornadas parciales e iniciar el plan de rejuvenecimiento.

Las movilizaciones comenzarán los jueves, 3 y 17 de septiembre, ante las Jefaturas provinciales de Correos, y culminarán en una gran concentración en Madrid, el miércoles 30 de septiembre, con trabajadores/as de toda España.

Precisamente, en Almería las movilizaciones están previstas tanto el 3 como el 17 de septiembre en la Oficina Principal de Correos (Calle San Juan Bosco), culminando en Madrid el 30 de septiembre. CSIF viene denunciando la misma dinámica todos los veranos, en los que las oficinas y unidades de reparto se encuentran con la mitad de personal, lo que dificulta poder desarrollar el trabajo de manera correcta.

El acuerdo marco pretende mejorar las condiciones de la plantilla y modernizar la empresa con un plan de salidas incentivadas, nuevas ofertas de empleo para dar estabilidad y reforzar la plantilla, implantar la jornada de 35 horas, mejorar las retribuciones, la reubicación de personal, la implantación de una bolsa de horas o el diseño de una nueva carrera profesional.

La falta de contratación de refuerzos ha supuesto una pérdida de más de 22.000 empleos en los últimos 10 años (un tercio), pasando de los 66.000 y a los 44.000 actuales. De estos, más de 4.000 tienen una jornada a tiempo parcial, con un sueldo que oscila entre los 700 y los 800 euros.

Esta situación no se ha corregido en los últimos años. En la última convocatoria de empleo de 7.757 plazas, en 2023, más de 2.000 fueron a tiempo parcial y casi tres años después, la mayoría continúa en la misma situación, ante la falta de desarrollo de los concursos de traslados.

La precariedad en el empleo se produce especialmente en las oficinas, donde se concentran el 70% de los contratos parciales. Sin embargo, a esos mismos trabajadores/as a tiempo parcial se les pide realizar horas complementarias, lo que demuestra la necesidad urgente de reconocerles la jornada completa.

En virtud del citado acuerdo, el Estado financiará Correos con 250 millones de euros por el Servicio Postal Universal (SPU) y 806 millones en concepto de Servicios de Interés Económico General (SIEG) hasta 2030 lo que debe materializarse en mejorar las condiciones laborales y salariales de una plantilla, en la que uno de cada diez trabajadores se encuentra en situación de incapacidad temporal por la sobrecarga de trabajo. Pero, es más, la empresa tampoco cubre las bajas médicas.

Además, hay más de 9.500 empleados laborales que llevan más de dos años esperando el inicio de las salidas voluntarias que la empresa había anunciado para rejuvenecer la plantilla que, en su conjunto, tiene una media de edad superior a los 52 años.

El plan de rejuvenecimiento establece que los empleados que cumplan 61 años antes del 31 de diciembre de 2028 tendrán opción a la salida voluntaria. Sin embargo, aún no se ha producido ninguna salida. CSIF también reclama el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada.

Por todo ello, ante pasividad de la empresa, CSIF iniciará movilizaciones en el mes de septiembre para recuperar el empleo de calidad y garantizar el servicio público que demanda la ciudadanía.

Relacionado