La alcaldesa supervisa las obras que convertirán la Casa del Cine en un espacio referente para la industria audiovisual

María del Mar Vázquez visita los trabajos de ampliación, equipamiento y musealización, cuya inversión ronda el millón de euros

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha visitado las actuaciones de ampliación, equipamiento y musealización que el Ayuntamiento está ejecutando en la Casa del Cine para incorporar nuevos usos vinculados a la producción audiovisual y mejorar, al mismo tiempo, la experiencia de los visitantes.

Acompañada por los concejales de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, y de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, la alcaldesa ha destacado la importancia de las actuaciones “para seguir consolidando a Almería como una gran ciudad de cine”. En este sentido, ha explicado que el centro deja de ser exclusivamente un espacio dedicado a preservar y difundir la historia cinematográfica para convertirse también en una infraestructura al servicio del presente y del futuro de la industria audiovisual. Además, ha significado que “se ha invertido, con estas obras, cerca de un millón de euros, parte procedentes del Plan Turístico de Grandes Ciudades y otra parte de fondos propios el Ayuntamiento”.

La actuación contempla la adaptación de un edificio anexo, hasta ahora sin uso, que pasa a integrarse en la Casa del Cine con una superficie construida de más de 450 metros cuadrados. Este nuevo espacio alberga una sala de producción, un plató de interiores, salas de control y grabación, oficinas, camerinos, vestuarios y otras dependencias técnicas destinadas a ofrecer servicio a productoras y profesionales del sector audiovisual.

La ampliación ha sido financiada conjuntamente por la Gerencia Municipal de Urbanismo y la Empresa Municipal Almería Turística (EMAT), con un proyecto de la empresa ‘Odysma’ ejecutado por ‘Facto’ y la inversión se acerca a los 700.000 euros. A ello se suma una inversión de casi 150.000 euros destinada al equipamiento técnico del nuevo espacio y otra dirigida a la renovación museográfica y audiovisual del centro, además de otras actuaciones complementarias, elevando la inversión global hasta aproximadamente un millón de euros.

María del Mar Vázquez ha destacado que el nuevo equipamiento permitirá ofrecer a profesionales y empresas “la posibilidad de trabajar también en nuestra ciudad en labores de producción, postproducción y grabación en platós”, reforzando así la competitividad de Almería como destino de rodajes.

Paralelamente, el Ayuntamiento está impulsando una profunda renovación de los contenidos museísticos mediante la actualización de los sistemas audiovisuales, la incorporación de nuevos espacios interactivos y la creación de recursos innovadores para los visitantes. Entre las novedades destacan un ‘escape room’ divulgativo, una audioguía accesible mediante códigos QR en tres idiomas y lengua de signos, nuevos espacios dedicados a la evolución del cine en la provincia, un laboratorio de digitalización del Centro Documental del Cine de Almería y una renovada oferta expositiva que incorpora nuevas figuras del panorama cinematográfico nacional e internacional vinculadas a Almería.

Destino de rodajes

La actuación forma parte del Plan Turístico de Grandes Ciudades que desarrolla el Ayuntamiento de Almería, cofinanciado al 50 % y dotado con una inversión superior a los cinco millones de euros. Dentro de este programa, el cine constituye uno de los ejes estratégicos para reforzar el posicionamiento de la ciudad como destino cultural y turístico.

“La Casa del Cine reúne ahora dos funciones plenamente compatibles: seguir conservando y difundiendo nuestro patrimonio cinematográfico y, al mismo tiempo, convertirse en un espacio vivo, útil y conectado con la realidad del sector audiovisual”, ha señalado la regidora, quien ha añadido que “cada rodaje genera actividad económica, empleo y oportunidades para numerosas empresas y profesionales de nuestra ciudad”.

Con esta actuación, el Ayuntamiento continúa fortaleciendo la posición de Almería como uno de los principales destinos de rodajes de España, ofreciendo no solo escenarios naturales y urbanos de primer nivel, sino también infraestructuras y servicios adaptados a las necesidades de una industria audiovisual en constante crecimiento.

A las obras de ampliación se suma el equipamiento necesario con el que se ha dotado este espacio. La inversión en equipamiento se adjudicó a la empresa ‘Ryubesa Global Technologies SL’ por un precio final de 149.790,17 euros, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Entre el material de carácter técnico suministrado a través de este contrato se incluyen paneles de control y led, monitores de video, mesas de mezclas, material de sonido (micrófonos, auriculares estereofónicos…), sistemas de intercomunicación inalámbrica, distribuidor de video.

Completando las mejoras se han realizado trabajos de musealización audiovisual. De esta parte se ha encargado ‘Productora Audiovisual Almeriense’, con una inversión de 18.089,50 euros (IVA incluido). Además, se han sucedido otros contratos para diferentes actuaciones de mejora con el objetivo de que para después del verano la Casa del Cine luzca en todo su esplendor, como su histórico pasado.

Relacionado