El número 3 del MIR elige el Hospital Universitario Torrecárdenas para hacer Dermatología

El hospital almeriense también destaca en Enfermería donde ha sido elegido por la 54ª nota más alta de los enfermeros residentes que han superado las pruebas

El Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería ha marcado hoy un hito histórico en su trayectoria docente al convertirse en uno de los primeros centros elegidos en el proceso nacional de adjudicación de plazas de Formación Sanitaria Especializada 2026.

En la jornada inaugural de elección de plazas MIR, para facultativos especialistas residentes, el aspirante con el número 3 de toda España ha seleccionado la especialidad de Dermatología en el Hospital Universitario Torrecárdenas, lo que supone la mejor posición alcanzada hasta la fecha por el centro. Este dato mejora ampliamente el anterior récord, que se situaba en el número 90, también en la especialidad de Dermatología.

Con esta elección, el hospital referente de la provincia de Almería se posiciona como el primer hospital andaluz en ser seleccionado en el proceso MIR 2026, únicamente precedido por el número 1, que ha elegido Dermatología en el Hospital Clínic de Barcelona, y el número 2, que ha optado por Cirugía Plástica en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid.

El proceso MIR de este año cuenta con más de 9.300 plazas ofertadas a nivel nacional para facultativos, lo que convierte este logro en un dato especialmente relevante del crecimiento del hospital almeriense en el ámbito de la formación sanitaria especializada.

El nº 54 de los Enfermeros Especialistas Residentes también elige Torrecárdenas

Este reconocimiento se ve reforzado también en el ámbito de la Enfermería. En la elección EIR, la aspirante con el número 54 de toda España ha escogido el Hospital Universitario Torrecárdenas para formarse en la especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica, consolidando así el atractivo del centro entre los mejores expedientes del país.