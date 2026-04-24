Alberto Edjogo analiza la actualidad sobre el racismo e identidad en el fútbol en la UAL

El periodista y exjugador imparte una ponencia sobre fútbol, racismo e identidad en el marco de la microcredencial sobre racismo y discursos de odio en el deporte, un programa académico que dota al alumnado de herramientas para analizar y combatir la discriminación en los entornos deportivos

La Facultad de Humanidades de la Universidad de Almería se ha convertido en el epicentro del debate contra los discursos de odio en el ámbito deportivo con la presentación de ‘Heridas en la piel. Fútbol, racismo e identidad’, el esperado libro del periodista y exjugador Alberto Edjogo-Owono. El libro propone un recorrido que va desde los rincones más incómodos hasta las notas esperanzadoras de una nueva generación de referentes afroespañoles que están, por fin, cambiando el relato.

El acto se ha enmarcado dentro de las actividades formativas de la microcredencial sobre racismo y discursos de odio en el deporte, un programa académico que busca dotar al alumnado de herramientas críticas para analizar y combatir la discriminación en los entornos deportivos.

Durante la presentación, Edjogo ha compartido con los asistentes los pilares de su investigación, que combina el rigor periodístico con una profunda carga personal. El autor no solo reconstruye episodios históricos de racismo en nuestro país —desde los insultos vividos por pioneros como Wilfred hasta la situación actual de figuras como Vinícius Júnior—, sino que interpela directamente al espectador sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y el impacto de las redes sociales en la normalización de los discursos de odio. “Escribí el libro porque fue un encargo directo de la de la editorial. Pero con el paso del tiempo, empecé a abrir puertas dentro de mi ser que antes no había explorado. Y, aparte, hicimos un viaje por circunstancias o por incidentes racistas que ha habido en el fútbol español y europeo y cómo esos incidentes han tenido impacto luego en la sociedad y cómo los he vivido yo, como un niño y luego como futbolista profesional racializado, mestizo, viendo cómo yo afronté ese tipo de situaciones en ese momento y cómo las veo ahora con la perspectiva que me da el tiempo”.

Entre los casos que más le han marcado destacado el de Wilfred, ocurrido en 1995, cuando el autor tenía 10 años sin entender muy bien lo que estaba pasando. “Wilfred lo asumió como algo normal y cosas del fútbol, que no le afectaban. Y luego, ves como sí, realmente, eso te deja un sedimento dentro, cómo te afecta más adelante, incluso teniendo consecuencias trágicas para él. Yo diría que ese caso de Wilfred para mí fue muy gordo porque estaba totalmente indefenso, vulnerable, no era una gran estrella, por lo tanto no tuvo la defensa que han tenido otros, como Samuel Eto’o en su día, como Vinicius, como Lamine Yamal, que sí que están más protegidos. Él estaba totalmente solo y tuvo que aguantar todo aquello”.

Aseguro que en este sentido las cosas han evolucionado a mejor, pero que lo que antes se quedaba en el campo, ahora trasciende. “Estamos en un momento donde hay fricción a nivel social en algunos estratos de la sociedad y muchos de los dirigentes de algunos partidos, muchos de los ideólogos de algunos partidos, muchos de los influencers, asociados con conductas conservadoras, que aprovechan para meter mucho el cuchillo ahí y son un altavoz. Yo creo que estamos mejor, sinceramente. Estamos mejor, pero eso no quiere decir que haya que levantar el pie del acelerador”.

En este sentido, Edgojo aboga por más contundencia por parte de los clubes de fútbol y, sobre todo, hace un llamamiento a los aficionados. “Hago un llamamiento también a las personas que están cerca de esos comportamientos en un campo a que señalen y denuncien a los agresores porque, primero, es algo que no es ético, hace mucho daño y porque, egoístamente, no queremos que nos identifiquen ni a nosotros, ni a nuestra afición ni a nuestro club con ese tipo de gente”.

La elección de la Universidad de Almería para este encuentro subraya la importancia de trasladar el análisis deportivo al ámbito de las ciencias sociales. La obra de Edjogo-Owono ha sido destacada por el profesorado del programa como una lectura esencial para entender cómo el fenómeno del racismo trasciende el césped y se manifiesta como un problema estructural de identidad.

Alberto Edjogo-Owono es un reconocido periodista y analista deportivo, cuya voz es habitual en plataformas como DAZN. Su trayectoria, marcada tanto por su experiencia previa como futbolista profesional como por su actual labor en los medios, le otorga una posición privilegiada para analizar el fútbol no solo como espectáculo, sino como un fenómeno sociológico de primer orden.