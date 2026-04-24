Fin a la VI Feria Aula siendo el principio del futuro de los estudiantes preuniversitarios de la provincia  

La Universidad de Almería realiza un balance muy positivo tanto de esta cita concreta, de dos días de duración, como de su propuesta global UAL Conecta, que se ha extendido durante dos semanas y finaliza este jueves con la Feria de las Naciones

Segunda y última jornada de Feria Aula en el campus de la UAL y balance altamente satisfactorio por parte del Vicerrectorado de Estudiantes. Principalmente se debe a que ha servido de gran ayuda a casi 4.000 estudiantes de 4º de ESO y de 1º de Bachillerato de más de 70 centros de toda la provincia, así como a sus familias. Organizada junto a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, “ha gustado mucho la organización de la carpa y del resto de estands exteriores, haciendo más fácil la visita, y también los flujos de afluencia han sido más llevaderos, porque se han hecho escalonados, de manera que no ha habido aglomeraciones masivas”. La vicerrectora, Encarna Carmona, ha dado estos apuntes para afirmar que hay “satisfacción” en torno al resultado de esta sexta edición.

Además de que “hay mucha participación” y de que “el estudiantado que viene ve de manera integral, en un mismo lugar, toda la oferta formativa de la provincia”, Carmona se ha referido a “la excelente programación de conferencias y actividades”. A su juicio ha sido “realmente una feria participativa”. Igualmente ha hecho mención, más allá de los chicos y las chicas que visitan el campus, a las familias: “Se lo ponemos fácil, no tienen que desplazarse para tener toda la información que precisan, pero también la UAL tiene un buen sistema de orientación individual, de acompañamiento”. En ese sentido, ha explicado que “cuando las familias se ponen en contacto con nosotros les damos una asesoría individual”, detallando que “normalmente viene el estudiante con su familia y mientras que el chico o la chica pregunta por temas de vocaciones, los padres se interesan por la empleabilidad y la calidad”.

A ese respecto, ha recordado que precisamente “la Universidad de Almería tiene un alto índice de empleabilidad”, así como también la presencia de la institución en la última etapa de la formación preuniversitaria: “Hay actividades en el campus para alumnado de todas las edades, esta Feria Aula es para los que finalizan los estudios obligatorios de Secundaria y los que ya están en el Bachillerato y tenemos para los de 2º las Jornadas de Orientación Preuniversitaria, vinculadas con la PAU, sin olvidarnos del programa ‘Visita tu Universidad’, todo combinado a lo largo del año”. Otro aspecto destacado es el asesoramiento, ya siendo estudiantes de la UAL, sobre la movilidad, desvelando que “normalmente cuando vuelven han echado de menos su universidad, lo cual es buena señal del nivel formativo de nuestras carreras, pero ya han tenido una experiencia fuera que les hace madurar”.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han continuado ofreciendo exhibiciones también durante la segunda jornada de esta Feria Aula, así como dando charlas sobre del desempeño profesional dentro de las mismas. Estas actividades han sido coordinadas desde la Delegación Territorial y se han intercalado con las realizadas por parte de las siete facultades de la UAL y la ESI. En total se ha llevado a cabo medio centenar de acciones que han complementado la exposición directa en los 32 estands. Este miércoles ha habido una charla sobre los requisitos y salidas profesionales de la Policía Nacional, de la Facultad de Derecho, de la Formación Profesional y la Empresa, de la Facultad de Humanidades y, como la Policía, de los requisitos y salidas de la Guardia Civil. En la jornada del martes hubo llenos en varias de ellas, como las de las facultades de Ciencias Experimentales y Psicología y de la Escuela Superior de Ingeniería por parte de la Universidad de Almería, o la de las Fuerzas Armadas. Han sido en el Aulario II y el Auditorio.

Miguel Pérez, delegado del rector para la Estrategia, Comunicación y Coordinación, ha aprovechado que ya prácticamente toca a su fin UAL Conecta para realizar una primera valoración “muy positiva” de esta propuesta de apertura que realiza la Universidad de Almería. Se han ido sucediendo las ferias de Empleo, de las Ideas, de la Innovación y la Ciencia y Aula, faltando tan solo una, la de las Naciones, que tendrá lugar este jueves. Pérez ha definido este conjunto como “plataforma única para abrirnos a la sociedad”. En común tienen “poder disfrutar de nuestro campus, que es único y maravilloso”. Ha subrayado “que la oferta formativa de la UAL es completa”, ya que sus centros “pueden dar cobertura a todas las necesidades del entorno inmediato”. Además, “cada vez se va ampliando, mejorando y reforzando”, y más allá de la formación, “aquí se disfruta de la vida universitaria, se desarrollan las competencias profesionales y también las personales”. Ha agradecido, por último, “la colaboración institucional” en torno a UAL Conecta”, que “hace posible que miles de personas pasen por el campus, además de la comunidad universitaria, durante estos días”.