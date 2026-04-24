La Universidad de Almería inaugura una exposición sobre Leonardo Torres Quevedo, “el ingeniero total»

El Vicerrectorado de Cultura y Sociedad ha abierto al público esta muestra en el hall del Aulario IV para rendir homenaje al mayor inventor de la historia de España, pionero de la inteligencia artificial y la automática

La Universidad de Almería ha inaugurado esta mañana la exposición ‘Leonardo Torres Quevedo. El ingeniero total’, una ambiciosa mirada a la vida y obra del científico que anticipó la computación moderna. El acto, organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Sociedad, ha tenido lugar en el hall del Aulario IV, espacio que desde hoy alberga los hitos más relevantes de este genio universal.

El acto ha contado con la participación de María del Mar Ruiz, vicerrectora de Cultura y Sociedad, y de Rosa Ayala, directora de la Escuela Superior de Ingeniería (ESI), quienes han destacado la relevancia de acercar la figura de Torres Quevedo a las nuevas generaciones de estudiantes.

“Es una exposición dedicada a Leonardo Torres Quevedo. Es una iniciativa que surge a propuesta de la directora de la Escuela Superior de Ingeniería. Y nos parecía que, a pesar de ser una temática muy específica y muy orientada hacia los ingenieros, es un tema muy atractivo. Además, la exposición está diseñada de un modo muy divulgativo y lo que la hace interesante para todos los estudiantes universitarios”, ha explicado María del Mar Ruiz, vicerrectora de Cultura y Sociedad.

Rosa Ayala, directora de la Escuela de Ingeniería, ha explicado su motivación para traer esta interesante exposición a la Universidad de Almería. “Para la Escuela Superior de Ingeniería es muy interesante la figura de Torres Quevedo, puesto que representa lo que es la ingeniería. Además, fue un adelantado a su tiempo y debe de ser una fuente de inspiración para todos nuestros estudiantes”.

Asimismo, el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Francisco A. González Redondo, comisario de la exposición, ha ofrecido una conferencia magistral en la Sala de Grados, donde ha desgranado el impacto de inventos como el telekino —el primer mando a distancia— o el transbordador del Niágara. “Leonardo Da Vinci, del que todo el mundo habla, se quedaba en proyectos, en manuscritos. Nuestro Leonardo Torres Quevedo, concebía, diseñaba, construía, ensayaba y desarrollaba invenciones que son hoy el día a día… un español, en tiempos de Graham Bell, de Tesla, de Thomas Alva Edison… de entre todos ellos era el más prodigioso”. González, ha destacado algunas de sus contribuciones. “El mando a distancia, el primer mando a distancia completo de la historia —yo le doy al uno, me hace una cosa; le doy al dos, me hace otra— es de 1903. Y lo aplica al primer coche eléctrico con baterías eléctricas que se teledirigió en España: Madrid, 1905″.

Además, ha explicado que Torres Quevedo es el padre de la inteligencia artificial. “La imitación del pensamiento, la demostración de las posibilidades de la inteligencia artificial, son españolas, de 1914. Invito a todo el mundo a que entren en internet y empiecen a preguntar: ¿Quién fue el pionero del autómata? ¿Quién fue el creador de la inteligencia artificial? ¿Quién es el padre de todo esto que en realidad atribuimos a norteamericanos y a británicos, de lo que llamamos ahora el mundo de la computación o de la informática? Y se llevarán la sorpresa de que eso de que ‘inventan ellos’ está muy mal interpretado y descubrirán que fue un español”.

A lo largo de la mañana, los asistentes han podido recorrer los paneles informativos que componen la muestra, la cual ha profundizado en las múltiples facetas de Torres Quevedo como pionero de la inteligencia artificial y la aerostación. Los organizadores han señalado que esta exposición ha buscado no solo honrar su legado técnico, sino también reivindicar su papel como figura clave en la historia de la ciencia internacional. Cada panel lleva aparejado un código QR con información en varios idiomas y en lengua de signos. La muestra ha quedado abierta en horario de 9:00 a 21:00 horas hasta el 19 de junio.