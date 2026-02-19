Almería acoge la 41ª Reunión de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica, con más de 120 profesionales de todo el país   

Alcaldesa, delegada del Gobierno y vicepresidente de la Diputación inauguran este encuentro que, bajo el lema ‘Nuestros niños, nuestros pacientes, nuestra razón de ser’, se celebra del 19 al 21 de febrero

La ciudad de Almería acoge desde este jueves la 41ª Reunión de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica (SENEP), un encuentro que reúne a más de 120 profesionales sanitarios de todo el país y que bajo el lema ‘Nuestros niños, nuestros pacientes, nuestra razón de ser’ reafirma el compromiso con los pacientes.

Este encuentro, que se prolongará hasta el 21 de febrero y que tiene como sede el Auditorio Maestro Padilla, cuenta con un programa científico internacional y ha sido inaugurado esta mañana por la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, por la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, y por el vicepresidente de la Diputación Provincial, Ángel Escobar.

La alcaldesa ha asegurado que, durante estos tres días, “Almería se convertirá en el gran cerebro colectivo de la neurocirugía pediátrica española y portuguesa con un programa científico riguroso y práctico a la altura del enorme desafío al que hacen frente estos profesionales: los tumores cerebrales infantiles, que son la segunda causa de cáncer de la infancia”.

“Y para curarlo no sólo es necesaria pericia técnica y tecnología de última generación, sino que también hay que aplicar una sensibilidad extraordinaria. Por eso este congreso no es solo un intercambio académico: es un compromiso con la vida”, ha asegurado Vázquez.

Igualmente, ha agradecido a la organización haber escogido la ciudad “para este congreso de alto nivel que tiene como objetivo compartir experiencias, comparar avances y hacer del talento una herramienta de futuro y esperanza para los verdaderos protagonistas: los niños”.

La delegada del Gobierno, Aránzazu Martín, ha puesto valor el trabajo que se realiza en el Hospital Universitario Torrecárdenas y, en particular, en su unidad pediátrica del Hospital Materno Infantil Princesa Leonor. «Este servicio cuenta con tecnología de vanguardia en equipamiento e innovación electrónica, incorporando herramientas tan avanzadas como la ecografía operatoria y sistemas de navegación para el tratamiento de tumores cerebrales infantiles. Gracias a estos recursos y al alto nivel de cualificación de sus profesionales, se abordan con excelencia patologías oncológicas y otras afecciones complejas, siempre desde una perspectiva integral y colaborativa».

«Este congreso representa una oportunidad excepcional para compartir conocimiento, debatir avances y reforzar la cooperación entre especialistas. Es también un espacio para estrechar lazos entre la experiencia clínica, la innovación tecnológica y la vocación de servicio que os define a los profesionales sanitarios. Estoy segura de que el ambicioso programa científico preparado contribuirá a seguir mejorando la atención que ofrecemos a los pacientes pediátricos», ha añadido.

Por su parte, el vicepresidente de la Diputación, Ángel Escobar, ha destacado el orgullo que supone para la provincia acoger un encuentro de este nivel, subrayando que «Almería cuenta con las infraestructuras, el clima y la colaboración institucional necesarias para consolidarse como un enclave idóneo para la celebración de grandes eventos profesionales», al tiempo que ha invitado a los participantes a descubrir la riqueza natural, cultural y gastronómica del territorio.

Asimismo, Ángel Escobar ha reconocido la labor de la Sociedad Española de Neurocirugía Pediátrica y del equipo del Hospital Universitario Torrecárdenas, poniendo en valor «el compromiso, la excelencia y la dimensión humana de los profesionales sanitarios, especialmente de quienes trabajan cada día por la salud de nuestros niños y niñas», y ha expresado su deseo de que la reunión celebrada en Almería sea una de las más fructíferas de su historia.

En la inauguración institucional también han participado el presidente del Colegio Oficial de Médicos de Almería, Francisco Martínez Amo; el director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida; y el presidente del Comité Organizador, Antonio Huete.

Martínez Amo ha asegurado que “Almería ya tiene fama de hacer congresos de muy alto nivel” mientras que Antonio Huete ha explicado que durante estos tres días “se van a tratar las enfermedades que le ocurren a nuestros niños en cerebro y médula”. “El objetivo es unir voluntades para procurar que los tratamientos sean cada vez mejores y podamos dar a las familias un futuro de esperanza y fortaleza contra enfermedades tan importantes”, ha añadido.

Por último, Manuel Vida ha destacado “los avances del Hospìtal Universitario Torrecárdenas en los últimos años tanto en instalaciones, profesionales como en tecnología hasta situarse como el quinto mejor valorado de toda Andalucía”.