El IV Encuentro carnavalesco de Mayores abre el Carnaval de Vícar

Usuarios del Centro de Estancias Diurnas, Residencia San Antonio y asociaciones de todos los barrios disfrutaron esta mañana de una fiesta de disfraces

Toda la comunidad de mayores del municipio de Vícar ha participado esta mañana en el ya tradicional ‘Encuentro de Carnaval de Mayores’ en el Palacio de Deportes de Vícar, que ha alcanzado este año su cuarta edición. La cita, que tenía lugar durante toda la mañana de hoy, ha reunido a usuarios de la Residencia San Antonio y del Centro de Día de Las Cabañuelas, miembros de las distintas asociaciones de mayores de Vícar, así como vecinos y vecinas de los diferentes barrios del municipio.

Desde las 10.00h de la mañana comenzaban a llegar los participantes la mayoría de ellos disfrazados para la ocasión. Tras compartir un desayuno saludable dieron comienzo las actividades y juegos diseñados para promover la actividad física y mental, así como disfrutar de una jornada de convivencia. En este sentido, cabe destacar el importante papel ejercido por monitoras de los talleres de Envejecimiento Activo del Ayuntamiento de Vícar y los alumnos del ciclo A. P. S. D. (Atención a Personas en Situación de Dependencia) del IES Puebla de Vícar. También ha estado presente el equipo de profesionales de Clece, encargados de la atención de los usuarios del Centro de Estancias Diurnas. Además de las actividades, el Dúo Costazul ha amenizado la jornada con grandes clásicos de la música nacional poniendo a bailar a los asistentes.

El IV Encuentro de Carnaval de Mayor de Vícar ha sido la actividad con la que se da el pistoletazo de salida al programa festivo en el municipio. Durante todo el fin de semana se irán desarrollando las actividades de carnaval en el Teatro Auditorio Ciudad de Vícar. Para aquellos que no hayan podido conseguir una entrada o simplemente no puedan asistir, el Ayuntamiento de Vícar retransmitirá en directo el certamen a través de su canal de Youtube, en la dirección: https://studio.youtube.com/video/m61vORyZuxU/edit