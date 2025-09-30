Almería Centro acoge uno de los tres únicos ‘ZEISS Visión Center’ de España

Antonio Verdegay Flores

Antonio Martín abre en Obispo Orberá este espacio con tecnología avanzada en oftalmología preventiva y optometría

Ha establecido una alianza con la prestigiosa marca ZEISS para ofrecer una experiencia visual integral y personalizada

Hace 40 años Antonio Martín Belmonte abrió Óptica Orberá. Ahora su hijo, Antonio Martín, ha dado un paso adelante transformándola en ‘ZEISS Visión Center’, una alianza con la prestigiosa marca alemana, número uno mundial. para ofrecer tecnología avanzada en oftalmología preventiva y optometría. Sólo existen tres espacios de estas características en España, lo que refleja el prestigio y calidad de la propuesta de Antonio Martín.

‘ZEISS Visión Center Antonio Martín’, ubicado en al número 44 de la Rambla Obispo Orberá, esquina con Avenida Federico García Lorca, ha sido inaugurado el pasado jueves, para ofrecer a la sociedad almeriense “un centro de última generación óptico, con la tecnología más innovadora en optometría y en oftalmología preventiva», afirma Antonio Martín, a su vez presidente de Almeria Centro.

Esta apertura se enmarca en la estrategia diseñada por Antonio Martín de desmarcarse de la óptica convencional y especializarse en “la salud de la visión”. En esta línea, ZEISS Visión Center ofrecerá una combinación entre la tecnología de vanguardia y la atención profesional, permitiendo a los clientes acceder a análisis visuales completos, lentes de alta gama y servicios de adaptación precisos.

Este Centro de Visión ZEISS no solo se enfoca en la corrección visual, sino en crear una experiencia única para el usuario, siguiendo procesos como el My Vision Experience by ZEISS, que identifica las necesidades individuales de cada cliente. Además, ofrece lentes con tratamientos especiales, como protección UV, anti-reflejo y bloqueo de luz azul.

Con un diseño de tienda moderno, busca combinar estética, funcionalidad y tecnología. “Lo que queremos es que el cliente encuentre algo que no le aportan el resto de las ópticas y que al fin y al cabo es lo que queremos conseguir y de hecho es la forma de actuar en estos centros ZEISS», destaca Antonio Martín.

El centro ofrece desde graduación y asesoramiento visual hasta control de miopía, contactología especializada, ortoqueratología, retinografía o topografía, entre otros. Unos servicios respaldados con el equipamiento más avanzado de ZEISS, líder mundial en la óptica de precisión.

ZEISS Vision Center Antonio Martín, la salud de la visión de los almerienses, en pleno Centro Comercial Abierto de Almería, asociado desde el primer instante en Almería Centro.