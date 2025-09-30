Ayuntamiento y Acciona firman un convenio para insertar laboralmente a una quincena de personas en situación de vulnerabilidad   

Este acuerdo de colaboración está enmarcado en la Estratega Eracis+, que desde su puesta en marcha ha conseguido la inserción de 323 personas residentes en zonas desfavorecidas en el mercado laboral

Se incorporarán como personal de refuerzo, en turno de tarde, en el servicio de limpieza viaria que actúa en los barrios

El Ayuntamiento de Almería y la empresa concesionaria del Servicio Municipal de Limpieza Urbana y Playas, Acciona, han firmado un convenio de colaboración por el que se fomentará la inserción laboral de personas residentes en las zonas desfavorecidas de la ciudad. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, y el director de servicios al ciudadano de Acciona, Javier López Buciega, han rubricado el acuerdo, enmarcado en la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Intervención Social (Eracis+), que tiene como principal objetivo fortalecer la apuesta por la inclusión social a través de oportunidades de empleo.

Durante el acto de la firma también han estado presentes los concejales de Integración Social, Participación y Distritos, Óscar Bleda, y el de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, el responsable del área de Servicios Urbanos y Medioambiente de Acciona en el Sur de España, Javier Mínguez, así como trabajadores municipales de la Estrategia Eracis+.

Vázquez ha agradecido a todas las partes implicadas “la buena voluntad” para llegar a este acuerdo “que beneficia a las personas residentes en zonas desfavorecidas, como son los barrios de Araceli-Piedras Redondas, Los Almendros – El Puche, Fuentecica-Quemadero y La Chanca-Pescadería, donde los equipos Eracis están funcionando muy bien, habiendo conseguido hasta la fecha la inserción laboral de 323 vecinos”.

En esta línea, la alcaldesa ha explicado que, gracias a este convenio, una quincena de personas se van a insertar laboralmente en la plantilla de Acciona para reforzar la limpieza de los barrios en la ciudad de Almería, “cumpliendo así con una de las premisas que tenía en Ayuntamiento de Almería a través del programa Eracis+, que era fomentar la inserción laboral en las familias más vulnerables de los barrios más desfavorecidos de la ciudad”.

Vázquez ha agradecido a los trabajadores del programa “su dedicación, implicación y sensibilidad” para que esta Estrategia para la Cohesión e Intervención Social “cumpla su objetivo final: mejorar la vida de las familias” al tiempo que ha aplaudido “la responsabilidad social y la solidaridad” de Acciona “para dar trabajo a las personas que más lo necesitan”.

La regidora ha concluido asegurando que este convenio “es un paso más, una acción más de intervención social para que la estrategia Eracis+ del Ayuntamiento de Almería cumpla con su objetivo de incrementar el nivel de empleabilidad de las personas residentes en estas barriadas y que tanto estas personas como sus familias puedan formarse y tener las herramientas adecuadas para integrarse social y económicamente en nuestra ciudad”.

Por su parte, Javier Mínguez, de Acciona, ha explicado que estas 15 personas formarán grupos de refuerzo en el turno de tarde para ayudar al servicio ordinario de limpieza viaria principalmente en las tareas de barrido, así como retirada de carteles del mobiliario urbano y malas hierbas.

En concreto, estos equipos de refuerzo comenzarán su actuación en El Zapillo, en Calzada de Castro, en Plaza de Toros, Los Ángeles, Los Molinos, San Luis, Piedras Redondas y Torrecárdenas, llegando a alcanzar un ámbito de actuación que supera los 6 millones de metros cuadrados.