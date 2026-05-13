ALMERIA DISPOSITIVO MUNICIPAL ELECCIONES 17M

El Ayuntamiento ultima los preparativos del dispositivo municipal para el 17M

Un operativo integrado por cerca de 90 funcionarios municipales voluntarios coordina la distribución de más de 250.000 papeletas y la preparación de 47 colegios electorales y 239 mesas en el municipio

Una campaña electoral tiene una proyección fundamentalmente pública, que es la de los candidatos intentando ganarse la confianza de los votantes, pero detrás de los focos hay personas anónimas que trabajan sin descanso para que todo esté perfectamente engrasado para que la jornada electoral se desarrolle con normalidad.

En el Ayuntamiento de Almería, un operativo de más de una treintena de funcionarios municipales voluntarios, de distintas áreas, organizado en ocho grupos de trabajo, se encarga tanto del montaje y preparación de los colegios electorales como de la distribución del material necesario para la votación del próximo 17 de Mayo. A ellos, se sumarán cerca de sesenta durante el domingo, sin contar con el dispositivo de Policía Local o limpieza, para abrir y cerrar los colegios electorales, atender dudas o incidencias logísticas que se puedan producir.

La concejala responsable del Área de Economía, Contratación y Función Pública del Ayuntamiento de Almería, Vanesa Lara, ha visitado los trabajos previos, destacando “la implicación, colaboración y compromiso del funcionariado municipal para garantizar el correcto desarrollo de la jornada electoral”.

Lara ha explicado que el trabajo organizativo comienza desde el momento en que se fija la fecha electoral y se activan los plazos previstos en la normativa, coordinándose desde la unidad de Recursos Demográficos junto a la Junta Electoral y la Secretaría General del Ayuntamiento.

En total, el municipio contará con 47 colegios electorales y 239 mesas distribuidas por todo el término municipal. El dispositivo municipal se encarga de organizar y repartir las papeletas y sobres correspondientes a las 17 candidaturas que concurren a estas elecciones andaluzas, garantizando que todas las mesas dispongan del material necesario conforme establece la normativa electoral.

Según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, el operativo contempla el reparto de más de 256.000 papeletas electorales, de las que 136.550 corresponden a las cuatro candidaturas mayoritarias (PP, Psoe, Vox, Por Andalucía) y 120.250 al resto de formaciones políticas. Además, se distribuirán 139.550 sobres electorales, 1.195 bolsas para mesas electorales, 717 listas numeradas del censo, 335 juegos de impresos de votación y escrutinio y más de un millar de actas y documentación oficial para cada una de las mesas electorales.

La edil ha querido poner en valor “el esfuerzo y la dedicación” de los trabajadores municipales, que desarrollan estas tareas fuera de su jornada habitual y de manera voluntaria durante las semanas previas a las elecciones. Asimismo, ha destacado la coordinación prevista para los días previos y durante la jornada electoral, con equipos encargados del transporte y distribución de las sacas electorales, la preparación de las mesas, montaje de mobiliario (cabinas) y la atención de incidencias.

Vanesa Lara también ha subrayado el papel “fundamental” de los conserjes de los centros educativos habilitados como colegios electorales, así como del personal del Área de Recursos Demográficos, que atenderá durante toda la jornada electoral las consultas e incidencias relacionadas con el censo o la ubicación de las mesas de votación.

Además, el operativo municipal incluye la actuación de los servicios de limpieza y desmontaje una vez finalice el escrutinio, con el objetivo de que los centros educativos recuperen la normalidad al día siguiente.

La responsable municipal ha agradecido “la profesionalidad y compromiso de todos los empleados públicos implicados en un dispositivo esencial para garantizar el normal desarrollo de unas elecciones fundamentales para la democracia andaluza”.