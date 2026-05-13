Plaza de Pavía convierte su reivindicación en parte del debate político tras recibir a candidatos y formaciones de todo el arco ideológico

PSOE, Por Andalucía, VOX y Almerienses ya han mantenido encuentros con los comerciantes para conocer la situación del mercado y sus propuestas de futuro

La Plaza de Pavía ha logrado situar su futuro en el debate político tras las distintas visitas y encuentros mantenidos en las últimas semanas entre la Asociación de Comerciantes y representantes de diversas formaciones políticas con presencia o aspiraciones institucionales en Andalucía y el Ayuntamiento de Almería.

La ronda de contactos arrancó con la visita de Nicolás Ayala (PSOE), a quien los comerciantes trasladaron la necesidad de acometer una remodelación integral del mercado y recuperar inversiones comprometidas de en torno a 450.000 euros destinadas a mejoras básicas de infraestructuras y zonas de sombra que nunca llegaron a ejecutarse.

Posteriormente, María Jesús Amate (Por Andalucía) conoció de primera mano las propuestas del colectivo para generar un nuevo modelo de mercado con vida más allá de la mañana, apostando por la compatibilidad entre comercio tradicional, hostelería y ocio, así como la necesidad de garantizar seguridad jurídica a los comerciantes para que puedan invertir en sus propios puestos.

También ha visitado la plaza Juan Francisco Rojas Fernández, portavoz del Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Almería, quien, según trasladó el colectivo tras el encuentro, garantizó que la formación estudiará la remodelación integral de la Plaza de Pavía si forma parte de futuros gobiernos en la Junta de Andalucía o en el Consistorio almeriense.

A esta ronda se suma ahora el encuentro mantenido con la formación Almerienses, representada por su vicepresidente, Gregorio Felices, y el coordinador local, Carlos Javier López, quienes recorrieron el mercado junto a Julia y Valentín Rojas para analizar las necesidades del entorno y avanzar en la idea de un Plan Integral para los barrios históricos vinculados a la Falda de la Alcazaba.

Durante esta visita se abordaron cuestiones como la necesidad de reforzar la seguridad mediante una presencia permanente de Policía Local, la remodelación de los puestos, la mejora de la limpieza y la posibilidad de convertir la Plaza de Pavía en un referente gastronómico, cultural y turístico similar a otros mercados urbanos de éxito.

La formación también compartió con los comerciantes la visión de convertir el entorno en un espacio atractivo para producciones audiovisuales y rodajes cinematográficos, aprovechando el valor patrimonial y estético de una zona única en la ciudad.

Desde la Asociación de Comerciantes valoran positivamente que “por primera vez en mucho tiempo todas las fuerzas políticas estén escuchando propuestas concretas para la Plaza de Pavía”, aunque recuerdan que “la verdadera prueba llegará cuando estas ideas se traduzcan en compromisos reales y proyectos ejecutados”.

El colectivo continuará durante las próximas semanas con nuevas reuniones y acciones encaminadas a consolidar una propuesta de futuro que permita transformar la Plaza de Pavía en un espacio de convivencia, comercio, turismo y vida de barrio. Esas ideas nacerán de la creatividad de quienes se animen a participar en el concurso que en breve será convocado y que contará con una modesta dotación económica.