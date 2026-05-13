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CORTES DE TRÁFICO EN EL CENTRO HISTÓRICO

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mayo 13, 2026 9:00 pm

El Ayuntamiento de Almería informa de las afectaciones al tráfico que se producirán mañana jueves, 14 de mayo, a partir de las 20.15 horas, debido a la procesión Santa Gema Galgani, con el siguiente itinerario: salida desde la Catedral, Plaza de la Catedral, General Castaños, Bailén, La Reina, Arráez, Juez, Plaza de la Administración Vieja, Mariana, Jovellanos, Emilio Ferrera, Plaza Careaga, Conde Xiquena, Eduardo Pérez, Plaza de la Catedral y al templo.

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