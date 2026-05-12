Almería celebra el Día Internacional de la Enfermería con la Semana 2026 y la campaña ‘Pregunta a tu enfermera’

La concejala de Empleo, Ana Trigueros, ha asistido esta mañana a la conmemoración de esta efeméride donde se ha dado lectura al manifiesto y se han entregado distinciones a distintos profesionales



Con motivo del Día Internacional de la Enfermería, el Colegio Oficial de Enfermería de Almería ha presentado hoy la Semana de la Enfermería 2026, una iniciativa provincial que se desarrollará del 12 al 14 de mayo bajo el lema ‘Pregunta a tu enfermera’, con una programación de actividades que tendrá lugar en el Centro Comercial Torrecárdenas, como espacio de encuentro con la ciudadanía.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la campaña nacional ‘Pregunta a tu enfermera’, impulsada por el Consejo General de Enfermería, que se desarrolla en todo el país con el objetivo de acercar la profesión enfermera a la población, fomentar la educación para la salud y reforzar la figura de la enfermera como profesional de referencia, cercana y accesible. La campaña cuenta además con viñetas del reconocido ilustrador Álvaro Pérez, que aportan una mirada emocional y divulgativa sobre el cuidado y la salud.

La programación en Almería tendrá como eje el Centro Comercial Torrecárdenas, donde se desarrollarán actividades informativas, talleres de salud y acciones de participación ciudadana dirigidas a todas las edades.

La presentación ha tenido lugar en el Espacio Pérez Siquier del Hospital Universitario Torrecárdenas, con la participación de representantes institucionales del ámbito sanitario, académico y administrativo de la provincia, en un acto en el que se ha puesto en valor el papel estratégico de la Enfermería en la atención sanitaria y comunitaria.

Durante el mismo, el Hospital Universitario Torrecárdenas ha realizado la entrega de reconocimientos a sus profesionales. Unos galardones que se han entregado como ‘Reconocimiento a la excelencia asistencial’ a Mª del Mar Torres Navarro y Olga González Feijóo; ‘Reconocimiento a la trayectoria docente’ a Mª Dolores Sánchez Miralles y Carmen María Mañas Ruiz; ‘Reconocimiento a la investigación en enfermería’ a Joaquín García Gálvez y Susana Triviño García; ‘Reconocimiento al liderazgo y gestión de equipos’ para Mª Ángeles Maqueda Martínez y Rosa Mª Hernández Belmonte; ’Reconocimiento especial humanización del cuidado’ a Alejandro Buendía Muñoz y Antonia Rubio Jaime; ‘Reconocimiento especial por la excelencia en participación ciudadana y empoderamiento de los pacientes y sus familias’ a María Teresa Sánchez Gembero y una ‘Mención de honor a la calidad en la asistencia directa al paciente y su familia’ al personal de Enfermería de la Unidad de Oncología Médica.

La presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Almería, María del Mar García, ha destacado que esta semana “es una oportunidad para abrir la profesión a la ciudadanía, escuchar sus necesidades y reforzar la confianza en los cuidados enfermeros como elemento clave del sistema de salud”.

Asimismo, ha subrayado la importancia de la campaña ‘El corazón que te cuida’, que acompaña esta edición y que pone en valor la dimensión humana, cercana y accesible de la Enfermería, reforzando el vínculo entre profesionales y pacientes.

La iniciativa se alinea con el llamamiento del Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), que bajo el lema ‘Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas’ destaca el papel estratégico de la profesión en la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

Apoyo Institucional

En Almería, la Semana de la Enfermería cuenta con la participación de instituciones como el Hospital Universitario Torrecárdenas, la Delegación Territorial de Salud de la Junta de Andalucía, la Universidad de Almería, la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Almería y la Subdelegación del Gobierno, reforzando el carácter interinstitucional de la celebración.

La directora de Enfermería del Hospital Universitario Torrecárdenas, Gádor Ramos, ha reivindicado la profesión: “En el Día Internacional de la Enfermería, ponemos en valor el compromiso de los 1.883 enfermeros y especialistas del Hospital Torrecárdenas, del Materno Infantil Princesa Leonor, y del Hospital de Alta Resolución de El Toyo, que sostienen el sistema con humanidad y excelencia las 24 horas. Reivindicamos que la enfermería ocupe espacios de decisión estratégica, ya que nuestra visión a pie de cama aporta una eficiencia y un valor insustituibles a la asistencia clínica. Es fundamental entender que invertir en enfermería no es un gasto, sino invertir en salud y en la sostenibilidad de nuestra sanidad pública. Bajo el lema ‘Nuestra enfermera, nuestro futuro’, renovamos hoy nuestro compromiso con la calidad y la seguridad de todos los pacientes», ha concluido.

La concejala de Empleo, Comercio e Impulso al Talento del Ayuntamiento de Almería, Ana Trigueros, ha resaltado que «hoy festejamos este acto de reconocimiento a quienes dedican su vida a cuidar de los demás; celebramos vuestra entrega, vuestra generosidad y esa humanidad que lleváis a cada consulta». La edil ha añadido que «la enfermería ha demostrado, en los últimos tiempos, que es la base de una atención sanitaria de excelencia». Trigueros ha finalizado indicando que «sois la primera línea, la mano amiga y la voz tranquila en muchos momentos de incertidumbre. Muchas gracias por todo vuestro esfuerzo diario».

El delegado territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha querido trasladar un mensaje de felicitación y profundo respeto institucional a todo el colectivo de la provincia. Belmonte ha subrayado «el papel transversal y estratégico» que desempeñan estos profesionales en el engranaje sanitario, destacando que su labor va mucho más allá de la asistencia directa, abarcando campos cruciales como la docencia, la gestión de recursos y la investigación científica. En este sentido, el delegado ha incidido en el valor ético y deontológico de una profesión que sitúa siempre la dignidad del paciente en el centro de su actividad, consolidándose como un pilar fundamental e insustituible para el mantenimiento de la cohesión social y el bienestar de los ciudadanos almerienses en todas las etapas de la vida.

Por su parte, la jefa de la Dependencia de Sanidad y Política Social de la Subdelegación del Gobierno en Almería, María Luisa Maroto, ha destacado “la labor de la enfermería en el campo de la sanidad exterior en los centros de vacunación internacional, así como su trabajo en el control sanitario de nuestras fronteras”. Ha puesto en valor “la capacidad técnica y científica del colectivo de la Enfermería y a la vez el componente humano que define a todas las personas que forman parte de esta profesión”.

Asimismo, la diputada de Familia e Igualdad, Lorena Nieto ha señalado que “el Día Internacional de la Enfermería es una ocasión para reconocer la labor de una profesión esencial en la atención sanitaria y social. La provincia de Almería cuenta con más de 4.000 profesionales colegiados que desarrollan su trabajo desde la formación, la responsabilidad y la cercanía con las personas”. Asimismo, Lorena Nieto ha trasladado su agradecimiento a todos los enfermeros y enfermeras, pero también ha tenido una mención especial para los que «prestan servicio en los centros de la Diputación, donde realizan una labor asistencial y de acompañamiento a mayores y personas con discapacidad. Su trabajo contribuye cada día a mejorar la atención y el bienestar de las personas usuarias de estos centros”.

Por otro lado, el vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deportes y enfermero, Gabriel Aguilera, ha querido agradecer al Colegio su iniciativa, “felicitar a todos los profesionales de la enfermería y poner en valor el papel de clave de la formación en la UAL, con su profesorado a la cabeza en los mejores rankings, y a la Facultad de Ciencias de la Salud que mejorará ostensiblemente sus instalaciones con un hospital simulado”.

Hábitos saludables

La Semana de la Enfermería 2026 incluirá actividades divulgativas, acciones comunitarias y talleres de educación para la salud en el Centro Comercial Torrecárdenas, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludables, promover la prevención y visibilizar el trabajo diario de las enfermeras y enfermeros en un entorno abierto a la ciudadanía, la programación puede consultarse en la página web del Colegio, así como en sus perfiles de redes sociales.

La Enfermería andaluza sitúa el Pacto por la profesión en el centro del debate sanitario. El Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) ha situado la necesidad de impulsar un Pacto Andaluz por la profesión como eje central del debate sanitario en la comunidad autónoma, con el objetivo de dar respuesta a los retos estructurales del sistema sanitario y reforzar el papel de los cuidados en la atención a la ciudadanía.

Este planteamiento incluye medidas como el refuerzo de plantillas, la mejora de las ratios enfermera-paciente, la estabilidad laboral, el desarrollo de las especialidades enfermeras y la incorporación de nuevas figuras como la Enfermera de Práctica Avanzada, además del reconocimiento profesional y la planificación eficiente de recursos humanos.

La presidenta del CAE ha señalado que “Andalucía necesita un Pacto Andaluz por la Enfermería que garantice una atención segura, de calidad y sostenible para la ciudadanía”.