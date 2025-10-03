Almería por Palestina convoca una nueva manifestación este sábado 4 de octubre

La plataforma Almería por Palestina anuncia su regreso a las calles con una nueva manifestación en defensa del pueblo palestino, ante la persistente y «coyuntura insostenible» que se vive en la región. La movilización tendrá lugar este sábado 4 de octubre a las 12:00 horas, partiendo de la Plaza de las Velas y finalizando en el Anfiteatro de la Rambla.

Creada el pasado mes de junio, Almería por Palestina es un espacio de unión y compromiso que agrupa a más de 30 entidades sociales, sindicales, culturales y políticas de la provincia. Su objetivo fundamental es sumar todas las voces posibles en defensa de la vida, la justicia y la libertad del pueblo palestino, centrándose en la organización de movilizaciones y actividades de apoyo.

Desde su constitución, la plataforma ha mantenido una intensa actividad, destacando las siguientes acciones:

Manifestación (30 de junio) en la Rambla de Almería.

Cadena Humana (9 de agosto) en el Paseo Marítimo.

Cacerolada (22 de agosto) frente a la Subdelegación de Gobierno, solicitando la ruptura de relaciones con Israel.

Concentración (22 de agosto) en las puertas del Recinto Ferial, coincidiendo con el inicio de la feria.

Marcha Nocturna (31 de agosto) desde la Plaza de las Velas hasta El Palmeral.

Manifestación (20 de septiembre) recorriendo los barrios de Almería.

Recogida de más de 2.500 firmas solicitando al Gobierno de España la ruptura de relaciones con el Estado de Israel.

Concentración (2 de octubre) en la Plaza de las Velas en protesta por el reciente ataque de la Armada Israelí a la Flotilla Global Sumud.

Ante la grave situación actual, la plataforma hace un enérgico llamamiento a toda la ciudadanía de Almería para que se sume a la manifestación de este sábado, para «mostrar de forma contundente el apoyo del pueblo almeriense al pueblo palestino».

El lema de la convocatoria es claro y directo: «¡No al genocidio y solidaridad para Palestina!»

Relacionado