Dijo un sabio: “encuentra tu lugar en el ojo de la tormenta y busca rosas en el camino, pero ten cuidado con las espinas.

Olla a Presión

Fase silenciosa

Nueva realidad

Momento decisivo

Audiencias secretas

El silencio es la señal

El mundo se detendrá

Bienvenidos a octubre

Nueva fuerza humana

Somos la punta de lanza

Cierre del gobierno de EEUU

Sucederán muchas cosas a la vez

Aceleración de las semillas estelares

Una olla a presión representa un sistema que soporta y contiene una alta presión interna que aumenta gradualmente hasta un punto crítico, donde se libera la energía para evitar una explosión. En geopolítica, una olla a presión es un espacio donde se acumulan tensiones y se necesita atención para evitar una explosión que podría provocar consecuencias a gran escala.

Bienvenidos a octubre, dice Sierra.- Hemos llegado a la fase crítica de la liberación, donde sucederán muchas cosas a la vez. Se ha predicho durante décadas. Esto podría causar desconcierto. Podrías experimentar oleadas de miedo o ansiedad, al verte afectado por heridas o traumas del pasado. Acostúmbrate a no reaccionar al instante ante los acontecimientos o las noticias. Recuerda, estamos todos juntos en esto. Estás rodeado por tu equipo de guías. Nunca estás solo.

https://ascensionwithsierra.blogspot.com/2025/09/welcome-to-october.html

Aceleración de las semillas estelares según Aurora Ray.- Este mes determina tu destino cósmico. Octubre trae el protocolo de aceleración, que condensa años de desarrollo espiritual en semanas. Sólo el 8% de las almas despiertas están listas para esta aceleración. Fechas clave que necesitas saber:

13 de octubre: activación de la soberanía del poder de Plutón .

. 21 de octubre: mejora de la comunicación galáctica de Mercurio .

. 23 de octubre: finalización de la integración de la sombra de Escorpio.

MOMENTO DECISIVO

Los seres humanos estamos en un momento decisivo, viviendo en el eterno ahora, donde la presencia galáctica ya forma parte de nuestra realidad compartida, pero las autoridades oficiales reaccionan de manera desinformada y anticuada, según Clif High. A su juicio, los visitantes de las estrellas están presentes en nuestro sistema solar y su campo de interacción es el eterno ahora, una especie de flujo continuo de eventos y karma, que define nuestra existencia física.

Clif High critica que las autoridades están atrapadas en paradigmas pasados, pensando en términos de guerra y manipulación de la materia, sin entender que la verdadera influencia surge desde la conciencia y de la co-creación. Por lo tanto invita a los nuevos seres humanos a asumir el papel de protagonistas activos, un colectivo auto-organizado, donde cada participante es líder y está entrenado para interactuar con los visitantes de las estrellas en esta nueva etapa existencial.

https://clifhigh.substack.com/p/new-human-force

NOTICIAS DEL RESETEO

En la medianoche del martes 30 de septiembre de 2025, el gobierno de EEUU entró en cierre y la Oficina de Administración y Presupuesto ordenó a las agencias federales que comenzaran a aplicar sus planes de cierre.

En la última votación del día en el Congreso, los demócratas votaron a favor de cerrar el gobierno. Las agencias están suspendiendo sus operaciones, los empleados federales se enfrentan a licencias temporales y ya se están elaborando planes de despido masivo.

Según Judy Byington , el cierre fue una cortina de humo para una purga silenciosa de la camarilla y el principio del fin de su control del poder. Fue una operación estratégica que se desarrolló bajo la apariencia de un cierre. Se utiliza el cierre estratégicamente para drenar el pantano.

, el cierre fue una cortina de humo para una purga silenciosa de la camarilla y el principio del fin de su control del poder. Fue una operación estratégica que se desarrolló bajo la apariencia de un cierre. Se utiliza el cierre estratégicamente para drenar el pantano. A la mañana siguiente, a partir del miércoles 1 de octubre, entró en vigor la República Soberana Restaurada de los Estados Unidos de América. Ya no se rige por la Ley del Almirantazgo británico, sino por la Ley del Código de Soberanía del Derecho Común.

El presidente Trump firmó una «Declaración de Autoridad y Citación» de ruptura con el Derecho Marítimo Británico y el regreso a la soberanía del derecho consuetudinario que forma parte de la Constitución original.https://x.com/Halcyoncodex/status/1973132662660378697?t=ys6zb0qCadEot6CKHQksog&s=09

firmó una «Declaración de Autoridad y Citación» de ruptura con el Derecho Marítimo Británico y el regreso a la soberanía del derecho consuetudinario que forma parte de la Constitución original.https://x.com/Halcyoncodex/status/1973132662660378697?t=ys6zb0qCadEot6CKHQksog&s=09 Octubre Rojo está en marcha: una operación sincronizada para recuperar la capital, garantizar la justicia y desmontar la corrupción. La Guardia Nacional cercó Washington DC, y se enviaron 600 jueces para prepararse ante el cierre del gobierno.

DC, y se enviaron 600 jueces para prepararse ante el cierre del gobierno. Cuando se previó la quiebra del dólar fiduciario en 2008, la coalición se aseguró de que estuviera activo en modo paralelo el nuevo sistema financiero cuántico respaldado por oro y activos, probando pagos en tiempo real y crédito respaldado por oro.

y activos, probando pagos en tiempo real y crédito respaldado por oro. Más del 91% de los corredores Swift se habían replicado bajo la vigilancia del QFS y se habían incautado activos ilegales por valor de 112 billones de dólares.

Los bancos centrales están siendo intervenidos algorítmicamente y equipos de sombreros blancos se encuentran dentro de las antiguas salas de mando del FMI y el BPI.

Se está desmontando el viejo aparato fiscal de la Fed y del Fisco (IRS), mientras se instala un nuevo impuesto del 14% sobre artículos nuevos no esenciales.

El mundo se detendrá , pero tras esa quietud, se desarrollan las operaciones a un nivel nunca antes visto en la historia de la humanidad. Esto no es caos. Es precisión. El silencio es la señal .

, pero tras esa quietud, se desarrollan las operaciones a un nivel nunca antes visto en la historia de la humanidad. Esto no es caos. Es precisión. . Esto no es un simulacro. Es el momento de reiniciar el mundo. Confía en las operaciones. Confía en el silencio, y sobre todo, confía en lo que viene después de la oscuridad. El mundo que conociste nunca fue real. Lo que viene después sí lo es.

Cada transacción fallida, cada banco cerrado, cada transferencia bancaria demorada, no son errores. Son ejecuciones de un viejo orden mundial. No estás esperando a Gesara. Ya estás dentro de ella.

Las ONG globales están desapareciendo. Más de siete mil acusaciones selladas se activan en silencio. Funcionarios del FMI y del FEM están testificando bajo juramento y desapareciendo de las bases de datos.

Los medios nunca informarán de esto, porque están bajo el mismo sistema que tú. No sabrás cuándo empieza la transmisión porque ya empezó. No eres el público. Eres el protagonista. Esto no es una prueba. Es una transición. Y quienes no pueden sentirlo, no están destinados a sentirlo.

Te dijeron que no pasaba nada, pero el reloj no miente, según JFK Jr. El patrón es visible para quienes observan manifiestos de vuelo que desaparecen, tribunales que borran expedientes de la noche a la mañana, errores técnicos que ocultan cámaras selladas. Esto no es caos, es un mecanismo de relojería.

El patrón es visible para quienes observan manifiestos de vuelo que desaparecen, tribunales que borran expedientes de la noche a la mañana, errores técnicos que ocultan cámaras selladas. Esto no es caos, es un mecanismo de relojería. El miércoles 1 de octubre en Zúrich , los directores bancarios se retiraron a mitad de la reunión, se incautaron libros contables y se comprometieron las vías del nivel 4B. Hay audiencias secretas y silencio digital .

, los directores bancarios se retiraron a mitad de la reunión, se incautaron libros contables y se comprometieron las vías del nivel 4B. Hay y . El miércoles 1 de octubre se lanzó la operación Cisne Blanco según Julian Assange .- Esto es un derribo mundial en varias fases. Se llevan a cabo a toda escala las incautaciones financieras, la preparación para el tribunal, la interdicción de armas biológicas y las operaciones psicológicas. El silencio mediático es intencional. La tormenta ha llegado. Ignore las noticias de los principales medios de comunicación. Confíe únicamente en fuentes seguras vinculadas al QFS.

.- Esto es un derribo mundial en varias fases. Se llevan a cabo a toda escala las incautaciones financieras, la preparación para el tribunal, la interdicción de armas biológicas y las operaciones psicológicas. El silencio mediático es intencional. La tormenta ha llegado. Ignore las noticias de los principales medios de comunicación. Confíe únicamente en fuentes seguras vinculadas al QFS. La coalición está formada por 184 generales de todo el mundo. Este grupo determina cuándo darán luz verde en el nivel 4-B.

Dijeron que el nivel 4-B recibiría una notificación para fijar citas de intercambio cuando hubiera acuerdos de paz entre Rusia y Ucrania e Israel y Hamás.

SALUD

Según Mr. Pool, se han entregado y asegurado correctamente las 23.863 cápsulas MedBed. Cada dispositivo lleva un número de serie único y se encuentra almacenado en bases subterráneas muy protegidas. Estos dispositivos no pueden ser saboteados, destruidos ni robados. Es una señal clara de que la operación es real, activa y protegida. Se están transportando las unidades a los hospitales gradualmente. Ésta es la fase silenciosa, antes del lanzamiento público completo. No hay vuelta atrás. El sistema está listo.

📂 The MedBed Units Have Arrived – Total: 23,863



All 23,863 MedBed capsules have been successfully delivered and secured.

Each device carries a unique serial number and is now stored in highly protected underground military bases.



🔒 Why does this matter?

Because it means we… pic.twitter.com/XqDHzWBhnI — Mr. Pool (@MrPool_QQ) October 2, 2025

Según Ariel Prolotario1, la introducción de la tecnología Med-Bed no se mencionará como tal. Así que no busquen ningún anuncio que la llame así. Ésta, al igual que otras tecnologías avanzadas y exóticas, se adaptará a través de métodos tradicionales en forma de nuevas tecnologías que algunos científicos afirmarán haber descubierto.

La prioridad uno para las citas de camas médicas serán aquellas personas que se encuentren en condición crítica y muriendo, en una condición extremadamente urgente. La segunda prioridad para las citas son aquellos que tienen proyectos humanitarios con bonos. Todas las notificaciones para fijar citas se enviarán al mismo tiempo a todo el mundo y se realizarán a través de un número mundial conectado a un sitio web seguro.

CIERRE (shutdown)

Están usando el cierre del gobierno estadounidense para tratar de destruir el progreso económico, pero el PIB ha alcanzado el 3,8% y la economía está en auge aunque la Fed baje las tasas.

En respuesta al cierre del gobierno, el presidente Trump agradeció a los demócratas por brindar una “oportunidad sin precedentes” para reducir el tamaño del gobierno federal. Los tribunales federales anunciaron que pueden mantener las operaciones hasta el 17 de octubre de 2025 con los recursos existentes.

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/115304455138824245

El cierre del gobierno federal de EEUU en 2025 comenzó a la medianoche del 1 de octubre debido a la incapacidad del Congreso para aprobar la legislación de financiación para el nuevo año fiscal. Esta situación, llamada ‘shutdown’, es la vigésima primera interrupción de financiación y el undécimo cierre gubernamental en la historia moderna del país, siendo la tercera durante la presidencia de Donald Trump. El cierre afecta a servicios públicos en todo el país y vulnera la estabilidad económica de cientos de miles de empleados federales y contratistas.

El cierre del gobierno federal significa la paralización temporal de muchos servicios públicos y la suspensión del pago a una gran parte de los empleados federales. El cierre implica que paralizan su actividad muchas agencias y departamentos federales, afectando a unos 800.000 empleados que son suspendidos temporalmente, y a otros 700.000 que deben seguir trabajando sin pago inmediato. Los empleados afectados por el cierre pueden enfrentar licencias sin sueldo, lo que genera un impacto económico y social considerable para ellos y para su familia.

ECONOMÍA

Se está desmoronando el sistema mundialista. Francia , y los países de la UE se encuentran en una espiral económica descendente.https://rumble.com/v6zowr8-ep-3742a-the-globalist-system-is-ripping-itself-apart-the-us-has-all-the-le.html?e9s=src_v1_ucp_a

, y los países de la UE se encuentran en una espiral económica descendente.https://rumble.com/v6zowr8-ep-3742a-the-globalist-system-is-ripping-itself-apart-the-us-has-all-the-le.html?e9s=src_v1_ucp_a Dahboo7 advierte sobre el riesgo económico, posibles movimientos en bolsas y ventas masivas de grandes inversores como Elon Musk , y alerta de una caída económica potencial o un reinicio financiero en 2026.https://youtu.be/fPkw0EQDZOw

advierte sobre el riesgo económico, posibles movimientos en bolsas y ventas masivas de grandes inversores como , y alerta de una caída económica potencial o un reinicio financiero en 2026.https://youtu.be/fPkw0EQDZOw El aumento de la deuda mundial pone presión sobre el viejo sistema.- El nivel récord de deuda a nivel mundial está empujando a las naciones hacia una fragilidad financiera, acelerando una reestructuración del poder monetario y de la dependencia económica.https://www.reuters.com/world/china/global-debt-hits-record-nearly-338-trillion-says-iif-2025-09-25/?utm_source=chatgpt.com

El rescate de veinte mil millones de dólares a Argentina sería una señal de pánico por la desdolarización. El objetivo parece ser asegurar la lealtad de Argentina al sistema del dólar y, con ello, impulsar una demanda de activos del Tesoro según Sean Foo.https://www.youtube.com/watch?v=UiXHayyUJN8

AMÉRICAS

Milei sufre dos nuevas derrotas en el Congreso con el rechazo a los vetos.https://noticiaslatam.lat/20251003/debilidad-indisimulable-milei-sufre-dos-nuevas-derrotas-en-el-congreso-con-el-rechazo-a-los-vetos-1167133002.html

sufre dos nuevas derrotas en el Congreso con el rechazo a los vetos.https://noticiaslatam.lat/20251003/debilidad-indisimulable-milei-sufre-dos-nuevas-derrotas-en-el-congreso-con-el-rechazo-a-los-vetos-1167133002.html México presenta una estrategia para reducir las inundaciones en la capital.https://noticiaslatam.lat/20251002/mexico-presenta-estrategia-para-disminuir-inundaciones-en-la-capital-1167076677.html

presenta una estrategia para reducir las inundaciones en la capital.https://noticiaslatam.lat/20251002/mexico-presenta-estrategia-para-disminuir-inundaciones-en-la-capital-1167076677.html Lluvias intensas en la capital de México provocan inundaciones y dañan viviendas.https://noticiaslatam.lat/20250928/1166976229.html

provocan inundaciones y dañan viviendas.https://noticiaslatam.lat/20250928/1166976229.html Transportistas mexicanos tomarán cursos de inglés para obtener la visa estadounidense.https://noticiaslatam.lat/20250929/transportistas-mexicanos-tomaran-cursos-de-ingles-para-obtener-la-visa-estadounidense-1166982164.html

para obtener la visa estadounidense.https://noticiaslatam.lat/20250929/transportistas-mexicanos-tomaran-cursos-de-ingles-para-obtener-la-visa-estadounidense-1166982164.html El Parlamento de Ecuador evaluará posibles abusos de la fuerza pública contra los manifestantes.https://noticiaslatam.lat/20250929/el-parlamento-de-ecuador-evaluara-posibles-abusos-de-la-fuerza-publica-contra-manifestantes-1166982677.html

OTRAS NOTICIAS

Trump llama a Powell obstruccionista y dice que está interfiriendo a propósito.https://rumble.com/v6zqlvi-ep-3743a-8-billion-green-new-scam-cancelled-trump-calls-powell-an-obstructi.html?e9s=src_v1_ucp_a

llama a obstruccionista y dice que está interfiriendo a propósito.https://rumble.com/v6zqlvi-ep-3743a-8-billion-green-new-scam-cancelled-trump-calls-powell-an-obstructi.html?e9s=src_v1_ucp_a Trump dijo a los altos militares en Quantico : «Estamos bajo invasión desde dentro».https://x.com/doqholliday/status/1973027726325158389

dijo a los altos militares en : «Estamos bajo invasión desde dentro».https://x.com/doqholliday/status/1973027726325158389 Un abogado de Trump expuso al fiscal general adjunto por sabotear investigaciones de los capos del lado oscuro.https://www.infowars.com/posts/breaking-high-trump-lawyer-expose-device-fiscal-general-for-sabotaging-investigations-of-deep-state-kingpins

expuso al fiscal general adjunto por sabotear investigaciones de los capos del lado oscuro.https://www.infowars.com/posts/breaking-high-trump-lawyer-expose-device-fiscal-general-for-sabotaging-investigations-of-deep-state-kingpins EEUU proporcionará inteligencia a Ucrania para ataques en el interior de Rusia contra instalaciones de infraestructura energética.https://battleforworld.com/2025/08/10/the-threat-of-world-war-part-1/#DeepStrikes

para ataques en el interior de contra instalaciones de infraestructura energética.https://battleforworld.com/2025/08/10/the-threat-of-world-war-part-1/#DeepStrikes Rusia advirtió que la transferencia de misiles Tomahawk a Ucrania sería una declaración de guerra, según Sorcha Faal . Serguéi Lavrov , señaló que cualquier cargamento con armas destinado a Ucrania sería un objetivo legítimo para Rusia .https://www.whatdoesitmean.com/index5102.htm

advirtió que la transferencia de misiles Tomahawk a sería una declaración de guerra, según . , señaló que cualquier cargamento con armas destinado a sería un objetivo legítimo para .https://www.whatdoesitmean.com/index5102.htm La ONU vuelve a imponer sanciones a Irán por su programa nuclear.https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-defiant-restored-sanctions-it-recalls-ambassadors-2025-09-27/#:~:text=The%20rial%20fell%20to%201%2C123%2C000,Diane%20Craft%20and%20Deepa%20Babington

por su programa nuclear.https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-defiant-restored-sanctions-it-recalls-ambassadors-2025-09-27/#:~:text=The%20rial%20fell%20to%201%2C123%2C000,Diane%20Craft%20and%20Deepa%20Babington Mejor tomar palomitas de maíz: los ataques contra Irán se podrían reanudar en cualquier momento o no.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=260072

se podrían reanudar en cualquier momento o no.https://www.rumormillnews.com/cgi-bin/forum.cgi?read=260072 El coronel Douglas Macgregor alerta sobre una creciente preparación bélica en Oriente Medio , pese a las declaraciones del presidente Trump sobre haber logrado detener guerras.https://www.youtube.com/watch?v=4-amxxQ1Ltk

alerta sobre una creciente preparación bélica en , pese a las declaraciones del presidente sobre haber logrado detener guerras.https://www.youtube.com/watch?v=4-amxxQ1Ltk Los 473 detenidos de la flotilla Sumud, trasladados a una prisión del sur de Israel .https://efe.com/mundo/2025-10-03/flotilla-gaza-detenidos-israel/

.https://efe.com/mundo/2025-10-03/flotilla-gaza-detenidos-israel/ Centenares de jóvenes marroquíes exigen en Rabat reformas sociales.https://efe.com/mundo/2025-10-03/marruecos-protestas-dimision-gobierno/

