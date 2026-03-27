Álvaro Ramos paga marzo pese al reparo de los técnicos municipales y pide informes sobre la legalidad de las nóminas en el Ayuntamiento de Garrucha

Álvaro Ramos ha afrontado el primer reparo de su mandato como alcalde de Garrucha, tras la fiscalización de las nóminas del personal del Ayuntamiento. Àlvaro afirma que bastantes nóminas no son correctas por lo que de momento queda en una expresión de disconformidad, pero no ha paralizado que se ingresaran en las cuentas de los trabajadores.

Ello ha motivado que solicite “informes adicionales a departamentos municipales”, con el fin de dilucidar si las alteraciones en las nóminas son atribuibles a decisiones “arbitrarias y subjetivas del anterior equipo de gobierno encabezado por María López (PSOE)”.

En principio se ha iniciado un proceso de reparación y ajuste de los sueldos, “valorando cada puesto de trabajo y elaborando una RPT (Relación de Puestos de Trabajo) que reorganice la estructura municipal”.

El primer edil está expectante ante un próximo informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre cinco años de gestión municipal -la mayor parte correspondiente al PSOE y una inferior al PP-. El documento que está por llegar y cuya elaboración se encuentra muy avanzada “podría certificar estas anomalías en las nóminas, y si es así se procederá a depurar las responsabilidades políticas correspondientes”, ha concluido Álvaro Ramos.

Recordar que el hoy Alcalde presentó hace meses ante la Fiscalía una denuncia contra los responsables de Intervención, Contratación, Personal y Tesorería del Ayuntamiento de Garrucha. Les acusa de manipulación de sueldos y pagos de espaldas al equipo de gobierno.

El Ministerio Público abrió un expediente y el asunto será investigado por un juzgado de Vera.

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