El PSOE exige un refuerzo inmediato del Padrón para evitar colas “indignas” en plena escolarización y ante la convocatoria electoral

Califica de “otro bluf de la alcaldesa” el supuesto plan ‘Almería Simplifica’ puesto que “está en fase de definición”

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar, ha reclamado al equipo de Gobierno municipal un refuerzo urgente de la Oficina del Padrón, ubicada en la Plaza Vieja, ante el colapso que están sufriendo los trabajadores y los vecinos y vecinas que necesitan un certificado de empadronamiento para trámites tan básicos como la escolarización, cuyo plazo en Andalucía acaba el próximo 31 de marzo.

“Estamos hablando de familias que solo quieren hacer un trámite para escolarizar a sus hijos y se encuentran con colas de horas. Esto es un problema de organización y de falta de medios”, ha señalado Aguilar.

La edil socialista ha recordado que, además, la Oficina del Padrón cumple un papel clave antes de unas elecciones, ya que gestiona y actualiza los datos de residencia que sirven de base para elaborar el censo electoral, atiende reclamaciones y coordina actuaciones con la Oficina del Censo Electoral. “La escolarización y las elecciones no caen del cielo. Están en el calendario y se conocen con antelación. Lo que no es normal es que el Ayuntamiento llegue tarde cada año y vuelva a cargar la presión sobre los trabajadores y sobre los vecinos”, ha afirmado.

Carmen Aguilar ha puesto el foco en que el colapso de la oficina central se agrava por la situación de las oficinas de barrio: “El Ayuntamiento mantiene cerrada la oficina de Los Ángeles desde 2020 y otras como La Cañada, El Alquián, Cabo de Gata o Retamar-El Toyo tienen horarios reducidos. Eso empuja a más gente a Plaza Vieja y termina en el atasco que estamos viendo cada día”.

“Al final, esto se traduce en algo muy simple: tiempo perdido, nervios, gente mayor esperando de pie y familias que se tienen que pedir el día en el trabajo para un trámite que debería ser rápido”, ha añadido.

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista propone:

1. Refuerzo inmediato de la Oficina del Padrón con incorporación de personal interino, mientras dure el pico de demanda por escolarización y por la preparación electoral.

2. Planificación real y efectiva durante todo el año para anticipar los momentos de mayor carga (escolarización, elecciones y otros periodos), de forma que no se repitan los colapsos ni las colas.

“No es de recibo que en pleno siglo XXI un servicio tan básico siga funcionando a base de colas. Un Ayuntamiento moderno no puede pedir paciencia al ciudadano; tiene que ofrecer soluciones”, ha recalcado.

Almería simplifica: un anuncio sin plan

La concejala socialista también ha criticado el contraste entre este colapso y la reciente presentación municipal de la iniciativa ‘Almería simplifica’, anunciada como un plan para reducir trámites y mejorar la respuesta al ciudadano.

“Nos tememos que es otro anuncio vacío”, destaca. En una respuesta oficial al Grupo Socialista, el propio Ayuntamiento dice literalmente que “en el momento actual, el Plan de Simplificación Administrativa se encuentra en la fase de definición y análisis”. “Es decir: no hay plan, todo es un bluf, como siempre, de esta alcaldesa”, ha denunciado.