Ramón Fernández-Pacheco solicita al Gobierno un reparto de reasignación FEADER más justo para Andalucía

El consejero participa en la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural y en los Consejos Consultivos de Pesca y Agricultura

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha solicitado este viernes al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, una nueva fórmula de reparto más justo para Andalucía en el Mecanismo de compensación por buena ejecución (MBE) en el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), es decir, en la reasignación de fondos que no haya sido utilizado por las comunidades autónomas.

Así lo ha expresado el consejero de Agricultura durante la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural que ha mantenido con el ministro de Agricultura y el resto de los consejeros del ramo de otras comunidades autónomas, quien ha mostrado su disconformidad con la fórmula de reparto de estos fondos, aunque se ha mostrado a favor del mecanismo, por lo que ha pedido al ministro que se replantee un cambio de criterio de cara a una asignación futura.

Actualmente, los criterios aprobados para el reparto son el porcentaje de asignación de fondos FEADER y el porcentaje de nivel de sobreejecución. “Desde Andalucía pedimos que se analice la posibilidad de revisar este planteamiento y que se dé más peso al criterio de asignación de fondos, es decir, que se repartan los fondos en función de los que gestiona cada comunidad”, ha explicado el consejero.

En este sentido, Fernández-Pacheco ha asegurado que “con el reparto actual, Andalucía se ve más perjudicada en comparación con otras regiones, si bien por no perjudicar a nuestra comunidad y al resto, votamos a favor de esta reasignación de fondos”.

Asimismo, ha pedido al Ministerio que insista en la necesidad de que la Unión Europea mantenga una mayor uniformidad en lo que tiene que ver con sanidad vegetal porque “es difícil de entender que no se autoricen determinadas sustancias plaguicidas en unos países mientras que sí son aptos en otros con comarcas agrícolas prácticamente similares”.

Transición energética en pesca y acuicultura

En otro orden de cosas, durante el Consejo Consultivo sobre asuntos pesqueros han abordado la necesidad de llevar a cabo una transición energética en pesca y en acuicultura como parte del proceso de reducción progresiva de la dependencia de los combustibles fósiles mediante una combinación de eficiencia energética, modernización de buques e instalaciones, electrificación, uso de combustibles renovables o de bajas emisiones, digitalización y adaptación de infraestructuras portuarias y logísticas.

En esta línea, el consejero ha subrayado que “Andalucía apoya plenamente la transición energética de la pesca y la acuicultura clave para la competitividad, la resiliencia y el futuro del sector; si bien esa transición debe hacerse con realismo, con financiación suficiente, con flexibilidad regulatoria y respetando la diversidad de nuestras flotas, puertos e instalaciones acuícolas”.