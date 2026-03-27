Amigos del Museo Arqueológico Nacional visitan el CICA de Antas para “contemplar la cuna de El Argar”

Manuel Jesús Picazos Salvador

Medio centenar de Amigos del Museo Arqueológico Nacional han visitado este sábado el Centro de Interpretación de la Cultura Argárica (CICA) de Antas para “contemplar la cuna de El Argar”, en palabras de Andrés Carretero, secretario de la asociación constituida en 1991.

La expedición fue recibida por el alcalde Pedro Ridao, el concejal de Turismo y Patrimonio, pedro L. Rodríguez, y el cronista oficial, Luis Artero. Una de las responsables del CICA, Mari Carmen Soler, se encargó de atender y guiar a los visitantes.

El grupo quedó “muy gratamente sorprendido porque una localidad como Antas se haya comprometido en recuperar el legado histórico de sus antepasados y las investigaciones realizadas por Siret, Pedro Flores, Schubart, Arteaga y tantos otros para mostrarlo al mundo mediante un Centro de Interpretación que más parece un Museo, dada la profusión de piezas originales con que cuenta. Además, ofrece algo muy singular. En ningún otro lugar del mundo es posible contemplar, como desde el mirador del CICA, la cuna de El Argar, y a eso hemos venido” refiere Carretero.

“Y, por si fuera poco, nos ha gustado mucho el diseño de exposición y del relato cronológico. Muy moderno y, a la vez, didáctico”, concluye.

“Estas palabras cobran especial interés al venir de Andrés Carretero que ha dirigido durante doce años, hasta su jubilación en 2022, el Museo Arqueológico Nacional”, apostilla el alcalde de Antas, Pedro Ridao.

“Es de agradecer que alguien con la trayectoria de Carretero valore positivamente el trabajo que hemos realizado. Resulta gratificante comprobar cómo el trabajo de tantos años germina por fin en realidades como el CICA, el poblado argárico, la consolidación de la recreación de la vida en El Argar o las investigaciones que han destapado el monasterio probablemente más antiguo de la península del que se tienen noticias. El reconocimiento de personas tan cualificadas significa que estamos en el camino correcto y supone un enorme estímulo para seguir trabajando en la misma dirección”, refiere el primer edil antuso.