Amós García resalta los incentivos a la artesanía y su capacidad de fusión entre tradición, creatividad e innovación

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha destacado “la capacidad de fusión entre tradición, creatividad e innovación que representa la artesanía almeriense”. Como ejemplo de buenas prácticas entre los artesanos de la capital almeriense, Amós García ha visitado junto a la concejal del Área de Empleo, Comercio e Impulso al Talento del Ayuntamiento de Almería, Ana María Trigueros, el taller y punto de venta de Airún Tocados Artesanales, para conocer de primera mano el proyecto respaldado por la Consejería de Empleo con 11.252 euros, que ha permitido mejorar la competitividad de esta pyme regentada desde 2017 por Nuria Trinidad Castaño mediante la compra de maquinaria, equipamiento, mobiliario y elementos identificativos exteriores.

Amós García ha subrayado “la contribución de la artesanía al patrimonio cultural, la cohesión social, el atractivo turístico y la generación de oportunidades y de empleo en el ámbito local”, así como “el compromiso de la Junta de Andalucía con el apoyo a esta actividad, favoreciendo su modernización y su adaptación al entorno digital, facilitando el relevo generacional y propiciando sinergias con sectores como el turismo o la cultura para aumentar su promoción e impulsar sus ventas”. También ha destacado que “es fundamental la colaboración entre administraciones para propiciar el desarrollo de la economía, la artesanía y el comercio”.