La delegada de Fomento visita el edificio Puerta del Mar que reduce su consumo de energía no renovable en un 61,4 %

Las obras, en un 20% de nivel de ejecución, también supondrán un ahorro de energía de calefacción y refrigeración de un 41,5 %

La delegada territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez, ha visitado las obras que se realizan en el edificio Puerta del Mar de la calle General Segura de la capital almeriense, que se encuentran a un 20% de ejecución.

Ha estado acompañada en el recorrido por el Agente Gestor de la Rehabilitación, Jesús Lara; el director de obra y redactor del proyecto, Juan Manuel Gázquez; el jefe de obra de la empresa constructora (Global Briamd SL) y la presidenta de la Comunidad de propietarios, Mª Dolores Páez.

Se trata de un edificio de 79 viviendas que, tras las obras, incluidas en el Plan Ecovivienda de la Junta – programado por la citada Consejería para la gestión de los fondos Next Generation en materia de vivienda – tendrá un ahorro de consumo de energía primaria no renovable de un 61,44 % y un ahorro de demanda de energía conjunta de calefacción y refrigeración de un 41,54 %.

La intervención de rehabilitación energética en la edificación consiste en la instalación de un Sistema de aislamiento Térmico Exterior (SATE) compuesto por un panel rígido de poliestireno expandido de 60 mm de espesor fijado con mortero, así como en la instalación en la cubierta plana transitable de aislante formado por 2 paneles rígidos de poliestireno extruido de 50 mm de espesor cada uno, con acabado de capa de pavimento de baldosín catalán de 20×20.

En la cubierta plana no transitable se montarán 2 paneles rígidos de poliestireno extruido de 50 mm de espesor cada uno, con acabado de capa de cantos rodados con un espesor medio de 10 cm. Además, bajo el forjado de planta primera se pondrá un panel de lana mineral de 100 mm de espesor sujeto mediante subestructura de acero galvanizado.

Asimismo, se sustituirán los equipos existentes de agua caliente sanitaria de las 79 viviendas por bombas de calor tipo monobloc con eficiencia energética A+.

Las actuaciones complementarias de conservación y accesibilidad consisten en el suministro e instalación completa de ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas con 12 paradas con capacidad para 6 personas; reforma parcial del portal de acceso para eliminar el peldaño de entrada y creación de una rampa de acceso; colocación de un sistema de detectores de movimientos por infrarrojos para la automatización del sistema de alumbrado y colocación de un antepecho con pasamanos recto de aluminio en los muros perimetrales de la cubierta.

También se procederá al revestimiento de los paramentos exteriores con mortero y colocación de recercados y vierteaguas de aluminio en ventanas para finalización del acabado de la fachada; colocación en la cubierta de canales de Pvc para recoger las instalaciones eléctricas de la fachadas e integrarlas con el Sistema de aislamiento técnico exterior (SATE); impermeabilización líquida de las cubiertas planas transitables en los balcones mediante capa de revestimiento continuo elástico y por último, aplicación de dos manos de pintura epoxi en la zona del garaje para impedir las humedades por capilaridad.