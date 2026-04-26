La UE y los EE.UU. ponen en marcha una asociación estratégica sobre minerales críticos

La UE y los EE.UU. han firmado hoy un Memorando de Entendimiento sobre una asociación estratégica en materia de minerales críticos y han acordado un Plan de Acción UE-EE.UU. sobre Minerales Críticos. Estas iniciativas reflejan el compromiso de la UE de intensificar la cooperación en materia de materias primas fundamentales. Se trata de un paso clave para mejorar la resiliencia y la diversificación de las cadenas de suministro, ante retos geopolíticos y económicos compartidos.

Firmado hoy por el comisario de Comercio y Seguridad Económica, Maros Šefčovič, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington DC, el memorando de entendimiento formaliza la asociación estratégica entre la UE y los Estados Unidos para construir cadenas de suministro de minerales críticos seguras y sostenibles. Prevé la cooperación bilateral en toda la cadena de valor, que abarca la exploración, la extracción, la transformación, el refinado, el reciclado y la recuperación, al tiempo que apoya la innovación, la inversión y la cartografía geológica, así como las medidas del lado de la oferta y la demanda.

Además, el comisario Šefčovič y el representante de Comercio de los Estados Unidos, Jamieson Greer, han establecido un Plan de Acción para la Resiliencia de la Cadena de Suministro de Minerales Críticos, que allana el camino hacia una posible iniciativa comercial plurilateral con socios mundiales.

En el marco del Plan de Acción, la UE y los EE.UU. tienen la intención de trabajar juntos para explorar una amplia gama de políticas e instrumentos comerciales para reforzar la acción internacional coordinada. Estos pueden incluir precios mínimos ajustados en la frontera, mercados basados en estándares, subsidios a la brecha de precios y acuerdos de compra. Además, se espera que la cooperación se centre en el desarrollo de normas comunes para la minería, la transformación y el reciclado; el fomento de la inversión; la investigación e innovación conjuntas; estrategias de almacenamiento; y mecanismos de respuesta rápida a las interrupciones del suministro.

Ambas partes planean seguir trabajando en la resiliencia de los minerales críticos en los foros internacionales pertinentes, incluidos el G7 y el Foro sobre Compromiso Geoestratégico de Recursos (FORGE).

Tanto el Memorando de Entendimiento como el Plan de Acción dan seguimiento a los compromisos compartidos decididos en la reunión ministerial sobre minerales críticos celebrada en Washington DC el 4 de febrero de 2026, junto con Japón. En la Declaración conjunta de 21 de agosto de 2025 entre la UE y los Estados Unidos se preveía una cooperación más estrecha en el ámbito de los minerales críticos.

Para más información

Memorando de Entendimiento

Plan de Acción UE-EE. UU. para la Resiliencia de la Cadena de Suministro de Minerales Críticos

Observaciones del comisario Šefčovič en la conferencia de prensa tras la firma de un memorando de entendimiento con los Estados Unidos sobre minerales críticos

Declaración conjunta sobre un marco entre los Estados Unidos y la Unión Europea relativo a un acuerdo sobre comercio recíproco, justo y equilibrado

Comunicado de prensa conjunto de la Comisión Europea, el Gobierno de los Estados Unidos y el Gobierno japonés tras la reunión ministerial sobre minerales críticos del 4 de febrero

Relaciones comerciales UE-EE.UU.

Cita(s)

«Un acceso seguro y sostenible a los minerales críticos es vital para la competitividad y la resiliencia de la economía de la UE. El Memorando de Entendimiento con los Estados Unidos es el decimosexto instrumento bilateral de la UE sobre materias primas fundamentales. Juntos, estos memorandos de entendimiento constituyen una parte importante de nuestra estrategia para reducir dependencias, fomentar la innovación y garantizar que nuestras cadenas de suministro sean resilientes frente a las perturbaciones mundiales. Al trabajar junto con socios de todo el mundo, podemos dar forma a mercados justos y transparentes que beneficien a nuestras economías e industrias».

Stéphane Séjourné, vicepresidente ejecutivo para la Prosperidad y la Estrategia Industrial

«Es alentador ver cómo se concreta la cooperación entre la UE y los Estados Unidos en materia de materias primas fundamentales. La visión está ahí: ahora la verdadera prueba es la puesta en práctica para convierta las ambiciones compartidas en proyectos de impacto. Esto definirá nuestro éxito. Los minerales críticos ocupan un lugar central en todas las industrias orientadas hacia el futuro; por lo tanto, la resiliencia es inevitable y abordar las vulnerabilidades es un imperativo».