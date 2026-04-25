Rodrigo Alonso afirma que “nosotros queremos el relevo generacional en Almería y no en Marruecos” y Santiago Abascal dice que “el PP de Moreno Bonilla a favor de la regularización masiva“

SANDRA GÁLVEZ



El candidato de VOX por Almería ha sido rotundo: “Estamos preparados para gobernar. Tenemos muy claro que gobernar es priorizar. Tenemos claro que Almería siempre ha sido la olvidada por el PP y el PSOE”



El candidato número 1 de VOX por Almería al Parlamento de Andalucía, Rodrigo Alonso, ha afeado durante su intervención esta tarde en el acto de precampaña en la Plaza de la Catedral de la capital junto al presidente de VOX, Santiago Abascal, y el candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, que Moreno Bonilla “no ha tenido la decencia hoy de pedir perdón por el caso de corrupción del PP de Almería”.

Manuel Gavira: “La prioridad nacional no es una cuestión de izquierdas o de derechas. Es una cuestión de sentido común”

● El candidato de VOX a la presidencia de Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido un cambio de rumbo político basado en “poner primero a los nuestros”, situando como ejes principales el campo, la inmigración, el acceso a la vivienda y las ayudas sociales.



● Gavira: “Han abierto las puertas a una inmigración masiva que colapsa los servicios públicos, dispara la inseguridad y hace que muchos andaluces se sientan extranjeros en sus propios barrios”.

Manuel Gavira ha subrayado que “el próximo 17 de mayo se decide una cuestión de prioridades”, insistiendo en la necesidad de situar “la prioridad nacional”

Manuel Gavira: “La prioridad nacional no es una cuestión de izquierdas o de derechas. Es una cuestión de sentido común”

Abascal, desde Almería: “El principal problema de España se llama Pedro Sánchez”

Enumera las “vergüenzas” del presidente del Gobierno y le acusa de “mentir, traicionar y robar a los españoles”

“El principal problema de España se llama Pedro Sánchez”. Así de contundente se ha mostrado hoy el presidente de VOX, Santiago Abascal, durante un acto de precampaña en Almería de cara a las elecciones andaluzas.

Abascal se ha referido a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha calificado de “pacto de la vergüenza” el acuerdo alcanzado en Extremadura entre VOX y el Partido Popular. “Vergüenza es ser el capo de una mafia corrupta, traidora y mentirosa a los españoles. Vergüenza es mentir a los españoles sobre tus pactos, pactar co…



🗣️”Ha dicho que el PSOE ya está de vuelta en Extremadura ante el pacto de la vergüenza del PP y VOX.

🗣️ “Vergüenza es ser el capo de una mafia corrupta, traidora y mentirosa a los españoles. Vergüenza es robar las elecciones a los propios socialistas moviendo las urnas y haciendo trampas en las primarias de tu partido.”

🗣️”Vergüenza es pactar con ETA que ha matado a concejales socialistas y que ha asesinado a nuestros compatriotas. Vergüenza es que te aplauda Hamas que te aplaudan los talibanes o que te aplaudan los ayatolás. Vergüenza es que te aplaudan aquí los marroquíes que llegan ilegalmente y que dicen viva Pedro Sánchez”.

🗣️ “Aún no ha condenado el hostigamiento, las amenazas y las agresiones contra cientos de andaluces que piensan como nosotros? ¿Por qué? Porque quiere seguir arrancando olivos y poniendo placas solares en tierras de cultivo para continuar con el fanatismo climático que provocó un apagón en España. Porque quiere seguir con los impuestos altos y no los quiere bajar como en Aragón y Extremadura, que a partir de ahora va a ser los lugares de España donde menos impuestos se pagan. Porque quiere seguir con el gasto político brutal en ideologías, en tontadas y en los chiringuitos que mantienen de la época socialista”.

🗣️ “Porque no quiere proteger al campo frente a Mercosur, ni quiere proteger a los pescadores frente al fanatismo verde, como sí estamos acordando en las otras regiones donde hemos pactado también con otros dirigentes del Partido Popular que se atienden a razones que realmente aceptan el resultado de las urnas. Y porque parece que tampoco quiere hablar de la verdadera identidad andaluza”.



🗣️ “Tampoco quiere hablar de la regularización masiva porque le parece bien. Le parece bien como a los que hacen negocio con ella, bien sean algunos de la patronal, de algún tipo de organizaciones de la sociedad civil que ganan mucho dinero y que gestionan mucho dinero con la promoción de la inmigración ilegal, diciendo que aquí puede venir todo el mundo y que nuestros hospitales son para atender a toda África, toda América y que nuestros servicios sociales son para atender a todo el mundo”.

“Durante esta semana lo estáis viendo, no tenéis más que entrar en redes sociales, encender las televisiones o las radios. Nos están diciendo de todo menos bonitos. Nos están diciendo de todo y nos lo están diciendo todos. Y todo eso nos importa nada. No nos importa nada, porque a nosotros solo nos importa nuestra gente, nuestras familias, nuestros hijos y nuestro pueblo”.