Su Majestad la Reina visitará la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas en El Ejido

El próximo martes 10 de marzo, a las 12:15 horas, Su Majestad la Reina Doña Letizia visitará la
Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas en El Ejido con motivo del 50 aniversario
de su puesta en marcha por parte de la cooperativa de crédito de su Ecosistema de Innovación
Agroalimentaria, que le ha convertido en referente del sector.
La Reina conocerá de primera mano la labor desarrollada en innovación, generación y
transferencia de conocimiento al sector agroalimentario almeriense y español, a través del
recorrido por las instalaciones, que realizará el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde;
miembros del Consejo Rector de Cajamar; el director general de Estrategia Corporativa, Manuel
Villegas; el director general de Sostenibilidad y Desarrollo Agroalimentario, Roberto García
Torrente, directivos y autoridades, así como los profesionales de la estación.
Durante la misma, se detallarán algunas de las investigaciones nacionales e internacionales que
se están realizando para que los cultivos sean más eficientes y sostenibles, y colaborar en el reto
de alimentar a más de 9.000 millones de personas en 2050 con una alimentación más sana y de
mejor calidad. Además de la iniciativa del Consejo Rector de Cajamar, adoptada en 1975, de
destinar sus primeros beneficios significativos a la adquisición de los terrenos de este centro
experimental y comenzar esa labor de generación y transferencia del conocimiento desinteresada
para que, como decía el fundador de Cajamar, Juan del Águila, “nos confundamos nosotros y no
se confundan ellos”, en referencia a la labor de investigación y aplicación de nuevas técnicas
agronómicas de Cajamar.
