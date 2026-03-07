Su Majestad la Reina visitará la Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas en El Ejido

El próximo martes 10 de marzo, a las 12:15 horas, Su Majestad la Reina Doña Letizia visitará la

Estación Experimental Cajamar Las Palmerillas en El Ejido con motivo del 50 aniversario

de su puesta en marcha por parte de la cooperativa de crédito de su Ecosistema de Innovación

Agroalimentaria, que le ha convertido en referente del sector.

La Reina conocerá de primera mano la labor desarrollada en innovación, generación y

transferencia de conocimiento al sector agroalimentario almeriense y español, a través del

recorrido por las instalaciones, que realizará el presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde;

miembros del Consejo Rector de Cajamar; el director general de Estrategia Corporativa, Manuel

Villegas; el director general de Sostenibilidad y Desarrollo Agroalimentario, Roberto García

Torrente, directivos y autoridades, así como los profesionales de la estación.

Durante la misma, se detallarán algunas de las investigaciones nacionales e internacionales que

se están realizando para que los cultivos sean más eficientes y sostenibles, y colaborar en el reto

de alimentar a más de 9.000 millones de personas en 2050 con una alimentación más sana y de

mejor calidad. Además de la iniciativa del Consejo Rector de Cajamar, adoptada en 1975, de

destinar sus primeros beneficios significativos a la adquisición de los terrenos de este centro

experimental y comenzar esa labor de generación y transferencia del conocimiento desinteresada

para que, como decía el fundador de Cajamar, Juan del Águila, “nos confundamos nosotros y no

se confundan ellos”, en referencia a la labor de investigación y aplicación de nuevas técnicas

agronómicas de Cajamar.

