Antonio Bonilla recibe en Vícar a Farrukh Tursunov, embajador de la República de Uzbekistán

El Alcalde ha ejercido como anfitrión durante la visita diplomática al municipio

Antonio Bonilla, Alcalde de Vícar, ha recibido esta mañana al embajador de la República de Uzbekistán, Farrukh Tursunov, quien se encuentra de visita en la provincia de Almería. De esta manera, el regidor municipal ha ejercido de anfitrión en un recorrido realizado por el edificio administrativo del Ayuntamiento de Vícar. Junto a ellos también han formado parte de esta visita institucional miembros del equipo de gobierno municipal, así como la agregada comercial de la Embajada, Svetlana Yakunina.

A su paso por el Despacho de Alcaldía, el embajador ha dejado un emotivo mensaje en el libro de firmas, destacando las similitudes que unen al municipio de Vícar con algunas de las regiones de su país y ha expresado su deseo sobre un posible hermanamiento. Durante su visita diplomática, Farrukh Tursunov ha mostrado su interés por conocer algunos de los rasgos identitarios y culturales de Vícar, así como el sector agrícola, principal motor económico en la provincia. De esta forma, la ruta ha finalizado con la visita a instalaciones agrícolas de la zona y cooperativas.