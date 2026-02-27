Aprobado el proyecto de red de saneamiento y pluviales en La Almadraba de Monteleva con más de 2 millones de euros de inversión

La actuación, impulsada a nivel municipal, permitirá dotar por primera vez a la barriada de una red general de alcantarillado y drenaje resolviendo una demanda histórica y reforzando la protección ambiental del entorno

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado en Junta de Gobierno Local el proyecto de obras para la implantación de la red de saneamiento en la barriada de La Almadraba de Monteleva, una actuación que contará con un presupuesto base de licitación de 2.049.563,64 euros y un plazo de ejecución de doce meses.

El proyecto, encargado y redactado por la empresa ‘Estudio de Ingeniería Fomintax, S.L.P., permitirá dotar a este núcleo urbano de una red general de saneamiento de la que actualmente carece.

El concejal responsable del Área de Agua, Zonas Verdes y Agricultura, Juan José Segura, ha subrayado que con la aprobación del proyecto “damos un paso definitivo para hacer realidad una reclamación histórica de la barriada, cumpliendo el compromiso adquirido por este equipo de Gobierno”.

Segura ha recordado que esta actuación forma parte del marco de colaboración institucional con la Junta de Andalucía y que el Ayuntamiento asume la ejecución de la red de alcantarillado de La Almadraba, en consonancia con el convenio suscrito en 2020 para la construcción, financiación y puesta en funcionamiento de infraestructuras hidráulicas en la zona este de Almería.

“El Ayuntamiento cumple con su parte del compromiso, impulsando una inversión municipal superior a los dos millones de euros que permitirá dotar a la barriada de unas infraestructuras básicas y necesarias, mejorando la calidad de vida de los vecinos y reforzando la protección ambiental del entorno”, ha señalado el edil.

Infraestructura clave en el entorno del Parque Natural

La actuación resulta especialmente relevante por su ubicación en el entorno del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, cuyo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales considera la inadecuada depuración de aguas residuales como uno de los principales impactos que amenazan este espacio protegido, como así se recoge en el expediente aprobado el pasado viernes por la Junta de Gobierno Local.

En este sentido, Segura ha destacado que el proyecto “no solo responde a una necesidad urbana, sino también a un compromiso medioambiental, contribuyendo a eliminar vertidos inadecuados y a integrar plenamente a La Almadraba en el sistema general de depuración previsto para la zona”.

La nueva red conectará con la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) proyectada por la Junta de Andalucía dentro del proyecto de agrupación de vertidos de la zona este, permitiendo impulsar las aguas hasta la red de saneamiento de la EDAR de El Toyo.

Red separativa y solución a los problemas de inundaciones

El proyecto contempla la ejecución de una red separativa de saneamiento y pluviales, incluyendo colectores principales en todas las calles del núcleo, acometidas domiciliarias y pozos de registro impermeabilizados.

Además, se construirá una red específica de pluviales y una Estación de Bombeo de Aguas Pluviales (EBAP) para dar respuesta a los problemas de acumulación de agua que se producen en episodios de lluvias intensas.

“El proyecto incorpora una solución integral, tanto para las aguas residuales como para las pluviales, resolviendo definitivamente los problemas estructurales que sufre la barriada desde hace décadas”, ha añadido el concejal.

La ejecución de las obras, referida a su licitación, quedará sujeta a la obtención de las autorizaciones sectoriales preceptivas, informe medioambiental de la Junta Andalucía y este condicionado a la autorización del Ministerio de Medioambiente, como así ha precisado Segura, paso imprescindible previo a la licitación de las obras.

Con esta aprobación, el Ayuntamiento avanza hacia la ejecución de unas obras que supondrán un antes y un después para La Almadraba de Monteleva, consolidando una inversión estratégica en infraestructuras básicas, sostenibilidad ambiental y cohesión territorial.